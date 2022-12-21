Politico сообщила о планах Киева выпросить у Байдена ракеты ATACMS и БПЛА

Украинская делегация во главе с лидером страны Владимиром Зеленским намерена просить на встрече с президентом США Джо Байденом ракетные системы большой дальности и разведывательно-ударные беспилотники. Об этом сообщила 21 декабря газета Politico, ссылаясь на осведомленный источник.

«Украинская делегация выступит с еще одним раундом просьб относительно армейских тактических ракетных систем большой дальности или ATACMS, а также беспилотников Grey Eagle и Reaper», — пишет издание.

Однако Вашингтон, как отмечается, «категорически отказался передавать Киеву ATACMS», объяснив это слишком высокими затратами. Говоря о поставке Киеву ракет большой дальности там также выразили опасение за возможные последующие за этим последствия.

По мнению американских чиновников, это может спровоцировать Москву «на использование еще более смертоносного оружия» в ходе спецоперации.

Между тем, ранее в этот день в Белом доме сообщили, что США включат в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Украинских военных будут обучать управлению этим зенитно-ракетным комплексом «в третьей стране» и это займет некоторое время.

В администрации Байдена также сообщили, что США продолжат уделять внимание и другим формам поддержки ПВО Украины, включая NASAMS, HAWK, Stingers и оборудование для борьбы с БПЛА.

В среду, 21 декабря, Зеленский прибудет в Вашингтон для встречи с Байденом и выступления в конгрессе США. Информацию подтвердили в Белом доме. За день до этого несколько американских СМИ сообщили, что Зеленский в ходе выступления перед законодателями США поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат на Украину.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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