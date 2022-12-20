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США могут потребоваться годы на возмещение поставленного Киеву оружия

WSF: у США уйдут годы на пополнение запасов оружия, истощенных из-за помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/U.S. Army
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На возмещение переданного Украине вооружения у США могут уйти годы. Об этом 19 декабря сообщила газета The Wall Street Journal.

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«Американская военно-промышленная база консолидировалась после окончания холодной войны, особенно в отношении боеприпасов и ракет, что сделало ее неспособной удовлетворить военные потребности США, не говоря уже о ее союзниках и партнерах. Если США хотят конкурировать с Китаем и Россией, их производственные мощности должны меняться быстро», — говорится в статье.

Издание отмечает, что США передали Украине 1600 переносных зенитных ракетных комплексом Stinger, чье производство было остановлено в 2003 году. Оно было возобновлено, однако массовые поставки не ожидаются ранее конца 2023 года.

Кроме того, Украина в течение короткого времени получила от США 8500 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, на производство которых ушло девять лет.

Ранее, 17 декабря, агентство Bloomberg рассказало о серьезной уязвимости США в вопросе восполнения арсеналов. Из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

Ранее, 12 декабря, обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для стран Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у Запада военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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