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Bloomberg указал на критическую уязвимость США в восполнении арсеналов

Bloomberg: конфликт на Украине показал критическую уязвимость США в восполнении арсеналов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Gavin Ching
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Конфликт на Украине показал серьезную уязвимость Соединенных Штатов Америки в вопросе восполнения арсеналов. Об этом написали обозреватели Bloomberg Энтони Капаччо и Кортни Макбрайд 16 декабря.

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«Подобно тому, как пандемия коронавируса выявила недостатки в поставках всего, от микрочипов до кухонных шкафов, конфликт на Украине и потребности ее вооруженных сил показали, насколько уязвимым стал Пентагон для восполнения военных запасов», — пишут авторы статьи.

Они указали на то, что из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

«Поскольку Украина продолжает настаивать на всё большем и более совершенном вооружении, США сталкиваются с риском того, что их собственные запасы некоторого наземного оружия будут истощены», — говорится в материале.

Авторы обращают внимание на то, что американской военной промышленности в условиях украинского конфликта приходится работать на два фронта — производить новейшую военную технику для собственных нужд, а также артиллерию и снаряды к ней для Украины, испытывающей нехватку военной техники и боеприпасов.

По словам обозревателей, в то время как США многие годы выделяли деньги на производство истребителей-невидимок, очков с искусственным интеллектом и гиперзвукового оружия, Украине нужны артиллерийские снаряды, танки и запускаемые с плеча ракеты для отражения наземных атак России.

«Это очень серьезный вызов как для США и их союзников по НАТО, которые оказывают значительную военную помощь Украине, так и для самих украинских вооруженных сил, которые сталкиваются с дефицитом», — говорится в статье.

Отмечается, что по состоянию на 9 декабря США передали Украине более 1 млн 155-мм артиллерийских снарядов, 180 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, более 8,5 тыс. противотанковых ракет Javelin, 4,2 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов Excalibur и 1,6 тыс. переносных ракет Stinger.

Ранее, 12 декабря, обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс выразил мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для стран Запада. В частности, он отметил, что остается открытым вопрос, есть ли у Запада военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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