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WSJ предрекла рост цены дальнейшей поддержки Украины для США

The Wall Street Journal: цена дальнейшей военной поддержки Украины для США будет расти
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Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO
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Цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для стран Запада. Такое мнение 11 декабря выразил в своей статье обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс.

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«США уже предоставили Украине почти $32 млрд, включая около $20 млрд в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности», — напомнил он.

По словам журналиста, дальнейшая судьба Украины зависит от готовности Запада продолжать поставки военной помощи.

При этом Майклс уточнил, что поставки большего количества военной техники обойдутся еще дороже.

Как полагает обозреватель WSJ, остается открытым вопрос, есть ли у Запада военные запасы и политическая стойкость для того, чтобы продолжать участвовать в конфликте.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что активная военная поддержка ЕС Киева истощила арсеналы и возможности союза, что поставило под угрозу его собственную безопасность.

8 декабря газета The Times написала, что Лондон закупит ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) £229 млн после истощения собственных запасов из-за военной поддержки Киева. Отмечается, что Великобритания передала Украине почти половину собственных запасов противотанковых орудий и боеприпасов к ним.

До этого, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Накануне политолог Юрий Кнутов оценил слухи о том, что США могут в ближайшее время сократить объемы оказываемой Киеву помощи. По его словам, принятие в Вашингтоне временного финансирования правительства может препятствовать реализации долгосрочных задач вроде помощи Украине или, например, закупок бомбардировщиков B-21 Raider.

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву, и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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