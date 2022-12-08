Великобритания потратит £229 млн на пополнение своего арсенала

Великобритания потратит £229 млн на закупку ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) после поставки вооружений Украине. Об этом 8 декабря написала британская газета The Times.

Правительство страны заключило сделку с компанией Saab по закупке шведских ракет и комплексов NLAW.

По информации газеты, решение было принято после того, как Лондон в рамках военной помощи Киеву истратил почти половину собственных запасов противотанковых орудий и боеприпасов к ним.

Отмечается, что новая партия ПТРК поступит в Великобританию в 2024 году, а полностью реализовать сделку планируется к 2026 году.

27 ноября Великобритания отправила Украине партию ракет Brimstone-2, обладающих лазерным наведением и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии. В британском минобороны посчитали, что ракеты Brimstone-2 могут помочь ВСУ остановить продвижение Вооруженных сил России.

Однако решение встретило неоднозначную реакцию среди жителей Великобритании. Некоторых из них возмутило, что поставки Киеву оружия дальнего радиуса действия лишь усугубят конфликт на Украине и не поспособствуют его разрешению.

До этого, 28 октября, газета The Times сообщила, что Великобритания могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. В минобороны указывали, что всего Киеву от западных государств направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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