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Times сообщила о передаче Лондоном Киеву половины запасов ПТРК NLAW

Times: Великобритания могла передать Украине половину имеющихся у нее запасов ПТРК NLAW
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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Великобритания могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. Об этом 28 октября сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что министерство обороны Великобритании не раскрывает точных данных о том, сколько оружия было направлено на Украину. Однако в ведомстве указывали, что всего Киеву направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

Источники газеты рассказали, что всего Украина могла получить от Великобритании до 7 тыс. комплексов NLAW, что составляет почти половину британских запасов.

В середине октября The Times также сообщала, что Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

26 октября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что поддержка Лондоном Киева будет как никогда сильна под его премьерством.

15 октября британская газета Daily Mail сообщала, что в стране приступили к постепенному сворачиванию программы предоставления жилья украинским беженцам из-за роста стоимости жизни в стране.

Как пишут авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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