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Британия подтвердила отправку ракет Brimstone-2 на Украину

Минобороны Британии подтвердило данные об отправке Украине высокоточных ракет Brimstone-2
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Фото: twitter.com/Ministry of Defence
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Великобритания отправила партию ракет Brimstone-2 на Украину. Эту информацию в воскресенье, 27 ноября, подтвердили в британском минобороны.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
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«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2», — говорится в публикации ведомства в Twitter.

В британском минобороны считают, что ракеты Brimstone-2 могут помочь ВСУ остановить продвижение Вооруженных сил России.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что Лондон передаст Киеву очередной пакет военной помощи, в который войдут три вертолета Sea King. По данным издания The Times, один из вертолетов уже был доставлен на Украину. Также в поставку включено 10 тыс. артиллерийских снарядов.

21 ноября The Telegraph сообщила о передаче ВСУ ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии.

При этом накануне глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар указал на риски, связанные с перебрасыванием больших партий оружия в зону боевых действий на Украине. Он предупредил, что военная техника может попасть в руки террористов.

До этого, 28 октября, сообщалось, что Британия могла передать Украине около половины от общего количества имеющихся у нее противотанковых ракетных комплексов NLAW. В минобороны указывали, что всего Киеву от западных государств направлено около 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, а также Javelin и Brimstone.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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