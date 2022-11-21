Лондон предупредил о попадании поставленного Киеву оружия террористам

Из-за больших поставок оружия на Украину существует риск его дальнейшего попадания в руки террористов. Об этом заявил глава Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар в воскресенье, 20 ноября.

«Как и в любом конфликте, когда [страну] заливают оружием, есть риск негативных последствий. По завершении конфликта остаются избыточные вооружения, которые попадают в руки преступников или террористов», — сказал он в интервью газете The Sunday Times.

Он добавил, что обсуждал данный вопрос со своими украинскими коллегами. По его словам, пока подобных случаев не зафиксировано.



«Мы тесно работаем с Европолом и другими европейскими странами, чтобы удостовериться, что мы все внимательно следим за этим», — резюмировал он.

27 октября в США заверили, что у них есть план предотвращения утечек оружия, которое было доставлено на Украину в рамках военной помощи. Он предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. При этом 10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Симон Веземан также отмечал, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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