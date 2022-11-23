Великобритания направит Украине три вертолета Sea King

Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут три транспортных вертолета Sea King. Об этом 23 ноября сообщила газета The Times.

По данным издания, один из вертолетов уже был доставлен на Украину. Это первый случай, когда Великобритания передала пилотируемый летательный аппарат.

Рыночная стоимость Sea King составляет $6 млн. Вертолет предназначен для поисково-спасательных операций и разведки.

Также в пакет помощи включены 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Ранее, 21 ноября, The Telegraph сообщила, что Лондон передал Киеву партию высокоточных ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии.

При этом 20 ноября глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар указал на риски, связанные с перебрасыванием больших партий оружия в зону боевых действий на Украине. Так, по его словам, существует опасность того, что военная техника попадет в руки террористов.

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал во время поездки в Киев, что военная помощь Украине в 2022 году обошлась в £2,3 млрд ($2,74 млрд). По данным Bloomberg, в следующем году Британия намерена выделить примерно такое же финансирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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