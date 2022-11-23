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Великобритания направит Украине три вертолета Sea King

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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
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Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут три транспортных вертолета Sea King. Об этом 23 ноября сообщила газета The Times.

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По данным издания, один из вертолетов уже был доставлен на Украину. Это первый случай, когда Великобритания передала пилотируемый летательный аппарат.

Рыночная стоимость Sea King составляет $6 млн. Вертолет предназначен для поисково-спасательных операций и разведки.

Также в пакет помощи включены 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Ранее, 21 ноября, The Telegraph сообщила, что Лондон передал Киеву партию высокоточных ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии.

При этом 20 ноября глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар указал на риски, связанные с перебрасыванием больших партий оружия в зону боевых действий на Украине. Так, по его словам, существует опасность того, что военная техника попадет в руки террористов.

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал во время поездки в Киев, что военная помощь Украине в 2022 году обошлась в £2,3 млрд ($2,74 млрд). По данным Bloomberg, в следующем году Британия намерена выделить примерно такое же финансирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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