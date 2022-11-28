Британцев возмутила отправка Украине высокоточных ракет Brimstone-2

Поставки Британией высокоточных ракет Brimstone-2 Украине вызвали возмущение среди читателей издания Express. Свое мнение они высказали под материалом от 28 ноября, в котором рассказывалось о том, что британское минобороны подтвердило отправку Киеву высокоточных ракет Brimstone-2.

Читатели стали активно комментировать публикацию и призвали прекратить помощь Киеву, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

«Какое же это глупое решение, отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Этими действиями, мы только растягивает кризис, повышая риски вовлечения Великобритании в военные действия», — отметил Just4Peace.

С ним согласились другие пользователи, разозленные продолжением поставок.

«Похоже, эти поставки никогда не прекратятся», — возмутился пользователь под ником Magnumtaxes.

Читатель BlueAvenger, в свою очередь, отметил, что при продолжении поставок скоро у Великобритании не останется оружия для своих нужд.

«Нужно скорее передать все вооружения, что есть в арсенале у Великобритании. Для нас, конечно же, гораздо важнее думать об Украине, чем о своей собственной безопасности», — сыронизировал он.

Его поддержал комментатор под ником ned smith 22.

«А у нас что-то еще осталось, чтобы отправлять?» — пошутил читатель.

Накануне стало известно, что Великобритания отправила партию ракет Brimstone-2 на Украину. В британском минобороны посчитали, что ракеты Brimstone-2 могут помочь ВСУ остановить продвижение Вооруженных сил России.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что Лондон передаст Киеву очередной пакет военной помощи, в который войдут три вертолета Sea King. По данным издания The Times, один из вертолетов уже был доставлен на Украину. Также в поставку включено 10 тыс. артиллерийских снарядов.

21 ноября The Telegraph сообщила о передаче ВСУ ракет Brimstone-2, которые имеют лазерное наведение и чья дальность действия вдвое больше, чем у предыдущей версии.

При этом глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар указал на риски, связанные с перебрасыванием больших партий оружия в зону боевых действий на Украине. Он предупредил, что военная техника может попасть на черный рынок и в руки террористов.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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