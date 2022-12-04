Политолог оценил вероятность сокращения США военной помощи Украине

Политолог Юрий Кнутов 4 декабря в беседе с «Известиями» прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что принятие в США временного финансирования правительства сократит помощь Киеву.

3 декабря газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне написала, что если американские законодатели примут инициативу о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, то это может привести к остановке военной помощи Украине, а также к прекращению закупок новых бомбардировщиков B-21 Raider.

Политолог отметил, что проблемы, связанные с бюджетом, в США периодически возникают. Это происходит, когда демократы блокируют бюджет республиканцев и наоборот.

«Сейчас у республиканцев небольшой перевес в палате представителей, и при желании они действительно могут заблокировать финансирование. В этом случае деньги выделяются президентом по специальному распоряжению, издается указ и финансирование идет, например, только на месяц», — пояснил Кнутов.

По словам эксперта, при таком финансировании даже зарплата работникам Белого дома не выплачивается. Это ведет к тому, что деньги не выделяются на более серьезные цели, в том числе на помощь Украине или закупку вооружения для Пентагона, а также на другие программы.

«Если такая ситуация возникнет, то, конечно, это скажется на программах, которые приняты Вашингтоном, — непосредственном финансировании Украины и Пентагона», — указал он.

Кнутов уточнил, что обычно такие ситуации с бюджетом в США не продолжаются долго. Однако, по его словам, у Вашингтона есть определенные трудности, связанные с программой закупок бомбардировщика B-21 Raider.

«Выделено $80 млрд на 100 самолетов, то есть один самолет стоит $800 млн. При этом B-2 Spirit — бомбардировщик, построенный по такой же схеме «летающее крыло», по технологии стелс, уже сейчас на вооружении, он стоит $1,2 млрд. Поэтому я не верю, что более современная машина стоит $800 млн», — отметил Кнутов

Эксперт указал, что по его предположению, B-21 Raider стоит не меньше $1,5 млрд, поэтому программа закупок этого бомбардировщика может быть сокращена в силу ее дороговизны.

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что новый пакет военной помощи США для Украины в размере $400 млн включает дополнительные вооружения. Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

В свою очередь, американские аналитики в статье для National Interest пришли к выводу, что США вынуждены будут сократить поставки вооружения на Украину, чтобы избежать серьезных проблем в Тайваньском проливе. По их мнению, пройдет много лет, прежде чем запас этого вооружения будет полностью восстановлен.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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