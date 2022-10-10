Американский политик призвал отказаться от помощи Украине

Член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Больше никакой иностранной помощи. Байден и его преступная семья могут быть в долгу перед Зеленским, но Америка не должна ему ни черта», — написал Госар.

9 октября США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Украины в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

28 сентября сообщалось, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие, особенно наземные системы, — на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе.

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