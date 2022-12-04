СМИ узнали о риске сокращения США помощи Киеву

Возможное принятие в США инициативы о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, может привести к остановке военной помощи Украине. Об этом 3 декабря написала газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Кроме того, это может привести к прекращению закупок стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider, способного нести ядерное оружие.

По словам заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, который отвечает за финансовые вопросы ведомства, он сомневается, что временное финансирование будет возможным для Пентагона.

«Мне с трудом вериться, что (такое финансирование. — Ред.) для нас будет возможным. Это большая угроза», — приводи Politico слова Маккорда.

Источники издания отмечают, что подобная ситуация была бы кризисной для оборонного ведомства. В случае введения инициативы законодателями также приостановится строительство трех атомных подлодок и авианосца, отмечается в публикации.

Как пишут авторы статьи, Маккорд утверждает, что в этой ситуации весной 2023 году у Пентагона закончатся деньги, которые были выделены ранее конгрессом на поддержку Украины, что приведет к остановке военной помощи Киеву.

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что новый пакет военной помощи США для Украины в размере $400 млн включает дополнительные вооружения. Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

В свою очередь американские аналитики в статье для National Interest пришли к выводу, что США вынуждены будут сократить поставки вооружения на Украину, чтобы избежать серьезных проблем в Тайваньском проливе. По их мнению, пройдет много лет, прежде чем запас этого вооружения будет полностью восстановлен.

Ранее, 15 октября, телеканал Fox News рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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