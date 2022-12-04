Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США рассказала о нежелании лидера КНР принимать западные вакцины
Мир
В Риме прошли протесты против поставок оружия Украине
Мир
В Доминикане планируют наладить поставки в Россию кофе, рома, авокадо и сигар
Мир
СМИ узнали о риске сокращения США помощи Киеву
Мир
Украинская беженка устроила драку из-за удлинителя в Мюнхене
Мир
В Латвии перестали предлагать медицинскую помощь на русском языке
Мир
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
Мир
Стало известно о подготовке Киевом провокации для срыва транзита аммиака
Мир
В киевском метро разместили портрет Пушкина и цветы на месте закрытого бюста
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся у станции метро в Москве
Мир
Apple ускорила перенос части производства из Китая
Экономика
Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%
Сюжет:

СМИ узнали о риске сокращения США помощи Киеву

Politico: принятие в США временного финансирования правительства сократит помощь Киеву
0
Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasovukrinform
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможное принятие в США инициативы о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, может привести к остановке военной помощи Украине. Об этом 3 декабря написала газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

Кроме того, это может привести к прекращению закупок стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider, способного нести ядерное оружие.

По словам заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, который отвечает за финансовые вопросы ведомства, он сомневается, что временное финансирование будет возможным для Пентагона.

«Мне с трудом вериться, что (такое финансирование. — Ред.) для нас будет возможным. Это большая угроза», — приводи Politico слова Маккорда.

Источники издания отмечают, что подобная ситуация была бы кризисной для оборонного ведомства. В случае введения инициативы законодателями также приостановится строительство трех атомных подлодок и авианосца, отмечается в публикации.

Как пишут авторы статьи, Маккорд утверждает, что в этой ситуации весной 2023 году у Пентагона закончатся деньги, которые были выделены ранее конгрессом на поддержку Украины, что приведет к остановке военной помощи Киеву.

23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что новый пакет военной помощи США для Украины в размере $400 млн включает дополнительные вооружения. Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

В свою очередь американские аналитики в статье для National Interest пришли к выводу, что США вынуждены будут сократить поставки вооружения на Украину, чтобы избежать серьезных проблем в Тайваньском проливе. По их мнению, пройдет много лет, прежде чем запас этого вооружения будет полностью восстановлен.

Ранее, 15 октября, телеканал Fox News рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

До этого, 10 октября, член палаты представителей США Пол Госар призвал отказаться от помощи Украине, отметив, что его страна ничего не должна киевскому режиму.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022