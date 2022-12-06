Реклама
Прямой эфир
Общество
В России захотели ввести тринадцатую пенсию в декабре
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на маслозаводе в Адыгее
Общество
В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок
Мир
Министры обороны Украины и США обсудили усиление системы ПВО ВСУ
Мир
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Мир
В КНР заявили о необходимости противостоять гегемонии США
Мир
Один человек погиб из-за взрыва на водопроводной станции в Токио
Наука
В Аргентине нашли останки нового вида небольших динозавров
Общество
Треть россиян не могут купить рыбу из-за ее высокой стоимости
Спорт
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
Мир
КНДР приказала открыть огонь из-за действий военных Южной Кореи
Мир
Актриса Кирсти Элли скончалась после борьбы с раком в возрасте 71 года

Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине

Госсекретарь Блинкен: США стремятся помочь Украине вернуть занятые Россией территории
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США прежде всего стремятся помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Об этом 5 декабря заявил в ходе конференции газеты The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен.

Окружными путями: ВС России ведут успешное наступление на Артемовск
Наши войска освободили поселки Перше Травня, Андреевка и завязали бои за Курдюмовку

Отмечается, что политик не стал отвечать на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда». В последнем их полностью поддерживает не только Вашингтон, но и десяток стран по всему миру.

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля», — сообщил Блинкен.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022