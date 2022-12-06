Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине

США прежде всего стремятся помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Об этом 5 декабря заявил в ходе конференции газеты The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что политик не стал отвечать на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда». В последнем их полностью поддерживает не только Вашингтон, но и десяток стран по всему миру.

«Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля», — сообщил Блинкен.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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