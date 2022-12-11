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Реактивными темпами: как в США поделили ракетный бюджет

Американцы определились с тем, какие системы стратегических вооружений развернут в ближайшие годы
Фото: U.S. Department of Defense
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В США на текущей неделе принят новый — рекордный — оборонный бюджет. Конгресс согласовал затраты Пентагона на 2023 финансовый год в размере $858 млрд. Это на $80 млрд больше, чем в нынешнем году. Одна из причин столь значительного роста — работы по новым ракетным программам. Речь идет, в частности, о разработке замены межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования LGM-30G Minuteman III, новых образцах вооружений для сухопутных сил, стратегической авиации и флота. Как разработка новых ракетных комплексов скажется в ближайшие годы на возможностях американской армии — в материале «Известий».

Старикам на замену

Один из основных компонентов американской стратегической ядерной триады — межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования LGM-30G Minuteman III. Она трехступенчатая, шахтного базирования, с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Третий «Минитмен» принят на вооружение аж в 1970 году и с тех пор прошел уже несколько модернизаций. Менялось топливо в маршевых двигателях ракеты, усовершенствовались системы управления, боевое оснащение, инфраструктура базирования.

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Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе ВВС Ванденберг, Калифорния

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе ВВС Ванденберг, Калифорния

Фото: Global Look Press/Ian Dudley

Но, несмотря на постоянные модернизации, пришла пора готовить «Минитменам» замену. И работы над этим в США ведутся с 2016 года по программе Ground Based Strategic Deterrent («Средства стратегического сдерживания наземного базирования»). В августе 2017-го конкурс на выполнение разработки выиграла компания Northrop Grumman с проектом ракеты LGM-35A Sentinel («Страж»).

Решение будет относительно экономным — новые ракеты должны размещать в переоборудованных старых шахтах «Минитменов». Планируется преемственность и по многим агрегатам комплекса. Боевое оснащение на первом этапе также будет частично использовано от «Минитменов» — новый, более совершенный боевой блок Mk-21A создается на базе нынешней боеголовки Mk-21 и с тем же самым термоядерным зарядом W87 от нынешних стратегических боеголовок.

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Фото: Northrop Grumman
Проектное изображение ракеты LGM-35A Sentinel

Но сама ракета будет полностью новой — новые маршевые ступени, двигатели, система управления. Больше энергетики, большее быстродействие, выше точность. Уже известно, что изделие будет трехступенчатым с твердотопливными двигателями. Вероятно, в будущем в ракету заложат возможность использования перспективного гиперзвукового боевого оснащения, которое за океаном пока не создано.

Первые ракеты такого типа должны встать на боевое дежурство в 2028 году. Это значит, что уже в 2023 году начнутся активные работы по созданию первых образцов для проведения испытаний. Времени мало, а современная техника требует всё более и более долгого цикла «разработка – испытания – производство».

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Гиперзвуковой миф

В 2023 году сухопутные войска США должны начать получать на вооружение универсальный сухопутный мобильный ракетный комплекс MRC Typhon (Тифон — великан из греческой мифологии, который бросил вызов олимпийским богам. — «Известия») с пусковой установкой, которая сможет нести как крылатые ракеты типа «Томагавк», так и зенитные ракеты типа SM-6 с большой дальностью действия. Кстати, новый вариант ракеты SM-6 Block IВ будет обладать гиперзвуковой скоростью и станет универсальным по целям — сможет поражать не только воздушные, но и морские и наземные на дальности до 740 км.

Именно в 2023 финансовом году первая батарея новых ракетных комплексов должна достичь боевой готовности. А в перспективе эти ракетные системы будут дополнены снизу мобильными же комплексами Lockheed Martin PrSM (Precision Strike Missile — «высокоточная ударная ракета») с дальностью действия около 500 км, а сверху — гиперзвуковым ракетным комплексом LRHW Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon) с дальностью действия 2775 км. Таким образом будет сформирована мобильная наземная ракетная триада, закрывающая весь диапазон малой и средней дальности — как раз такие ракеты были запрещены договором между СССР и США, из которого американцы вышли 2 августа 2019 года.

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Фото: Lockheed Martin
Испытательный запуск ракеты Precision Strike Missile с пусковой установки Himars
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Основная проблема этих ракетных систем для противников США в том, что они аэромобильны и в структуре сухопутных войск могут перебрасываться куда угодно. Например, в Германию или в Польшу. В свое время баллистические ракеты Pershing II, которые США разместили в Западной Германии, обладая высокой точностью и скоростью полета, могли стать серьезным фактором в вероятном ядерном противостоянии США и СССР.

Теперь же за счет расширения границ НАТО на восток расстояние уменьшается, скорости заметно возрастают, и точность ракет может измеряться уже даже не десятками метров. Даже без ядерной боевой части такие ракеты могут уничтожать командные пункты и небольшие высокозащищенные цели.

Время полета ракеты Dark Eagle на полную дальность будет всего около одной минуты. За это время крайне сложно будет вывести из под удара объект-цель или покинуть его. Борьба же с гиперзвуковыми боеголовками, как мы уже знаем, является крайне сложной задачей даже для мощных современных систем противоракетной обороны.

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Боевое применение LRHW Dark Eagle в представлении художника

Боевое применение LRHW Dark Eagle в представлении художника

Фото: U.S. Department of Defense

А в интересах военно-морских сил США создается другой гиперзвуковой ракетный комплекс Conventional Prompt Strike (CPS — «Неядерный быстрый удар») — морская часть программы Long-Range Hypersonic Weapon. Летом этого года неудачей закончился испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, которая создается по этой программе, но работы над комплексом продолжаются и в ближайшие годы этими ракетами планируется оснастить и перспективные «стелс»-эсминцы типа Zumwalt, а следом и остальные корабли и подводные лодки крупнейшего флота на планете. Гиперзвук придет на американский флот в середине этого десятилетия.

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Воздушные приоритеты

Для стратегической авиации создается гиперзвуковая ракета AGM-183A. Ее испытания уже идут, и в ближайшие годы новая ракета поступит на вооружение бомбардировщиков-ракетоносцев типа B-52H Stratofortress, а также наверняка войдет в состав боекомплекта новейшего B-21 Raider. Создание ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования») ведется корпорацией Lockheed Martin.

Не всегда работы над этой ракетой шли гладко, но сейчас, видимо, создатели выходят на финишную прямую, и развертывание этой системы также может начаться в ближайшие годы. Это аэробаллистическая ракета с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, со скоростью полета до 20М и возможностью поражать цели на дальности до 925 км.

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Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния

Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния

Фото: REUTERS

По всем этим ракетным комплексам в 2023 году работы переходят в стадии либо активной разработки, либо войсковых испытаний, либо развертывания первых боевых соединений. По совокупности 2023 год США могут условно назвать «годом ракетных комплексов». И да, они необязательно будут развернуты против России. Это может произойти и в Юго-Восточной Азии против Китая. Или в любом другом регионе против любой страны, которая вступит в конфронтацию с Америкой.

Появление таких ракетных систем, конечно, выведет любое противостояние на совершенно новый уровень и вызовет ответные действия всех основных игроков ракетной гонки.

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