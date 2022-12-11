Реактивными темпами: как в США поделили ракетный бюджет
В США на текущей неделе принят новый — рекордный — оборонный бюджет. Конгресс согласовал затраты Пентагона на 2023 финансовый год в размере $858 млрд. Это на $80 млрд больше, чем в нынешнем году. Одна из причин столь значительного роста — работы по новым ракетным программам. Речь идет, в частности, о разработке замены межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования LGM-30G Minuteman III, новых образцах вооружений для сухопутных сил, стратегической авиации и флота. Как разработка новых ракетных комплексов скажется в ближайшие годы на возможностях американской армии — в материале «Известий».
Старикам на замену
Один из основных компонентов американской стратегической ядерной триады — межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования LGM-30G Minuteman III. Она трехступенчатая, шахтного базирования, с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Третий «Минитмен» принят на вооружение аж в 1970 году и с тех пор прошел уже несколько модернизаций. Менялось топливо в маршевых двигателях ракеты, усовершенствовались системы управления, боевое оснащение, инфраструктура базирования.
Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе ВВС Ванденберг, Калифорния
Но, несмотря на постоянные модернизации, пришла пора готовить «Минитменам» замену. И работы над этим в США ведутся с 2016 года по программе Ground Based Strategic Deterrent («Средства стратегического сдерживания наземного базирования»). В августе 2017-го конкурс на выполнение разработки выиграла компания Northrop Grumman с проектом ракеты LGM-35A Sentinel («Страж»).
Решение будет относительно экономным — новые ракеты должны размещать в переоборудованных старых шахтах «Минитменов». Планируется преемственность и по многим агрегатам комплекса. Боевое оснащение на первом этапе также будет частично использовано от «Минитменов» — новый, более совершенный боевой блок Mk-21A создается на базе нынешней боеголовки Mk-21 и с тем же самым термоядерным зарядом W87 от нынешних стратегических боеголовок.
Но сама ракета будет полностью новой — новые маршевые ступени, двигатели, система управления. Больше энергетики, большее быстродействие, выше точность. Уже известно, что изделие будет трехступенчатым с твердотопливными двигателями. Вероятно, в будущем в ракету заложат возможность использования перспективного гиперзвукового боевого оснащения, которое за океаном пока не создано.
Первые ракеты такого типа должны встать на боевое дежурство в 2028 году. Это значит, что уже в 2023 году начнутся активные работы по созданию первых образцов для проведения испытаний. Времени мало, а современная техника требует всё более и более долгого цикла «разработка – испытания – производство».
Гиперзвуковой миф
В 2023 году сухопутные войска США должны начать получать на вооружение универсальный сухопутный мобильный ракетный комплекс MRC Typhon (Тифон — великан из греческой мифологии, который бросил вызов олимпийским богам. — «Известия») с пусковой установкой, которая сможет нести как крылатые ракеты типа «Томагавк», так и зенитные ракеты типа SM-6 с большой дальностью действия. Кстати, новый вариант ракеты SM-6 Block IВ будет обладать гиперзвуковой скоростью и станет универсальным по целям — сможет поражать не только воздушные, но и морские и наземные на дальности до 740 км.
Именно в 2023 финансовом году первая батарея новых ракетных комплексов должна достичь боевой готовности. А в перспективе эти ракетные системы будут дополнены снизу мобильными же комплексами Lockheed Martin PrSM (Precision Strike Missile — «высокоточная ударная ракета») с дальностью действия около 500 км, а сверху — гиперзвуковым ракетным комплексом LRHW Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon) с дальностью действия 2775 км. Таким образом будет сформирована мобильная наземная ракетная триада, закрывающая весь диапазон малой и средней дальности — как раз такие ракеты были запрещены договором между СССР и США, из которого американцы вышли 2 августа 2019 года.
Основная проблема этих ракетных систем для противников США в том, что они аэромобильны и в структуре сухопутных войск могут перебрасываться куда угодно. Например, в Германию или в Польшу. В свое время баллистические ракеты Pershing II, которые США разместили в Западной Германии, обладая высокой точностью и скоростью полета, могли стать серьезным фактором в вероятном ядерном противостоянии США и СССР.
Теперь же за счет расширения границ НАТО на восток расстояние уменьшается, скорости заметно возрастают, и точность ракет может измеряться уже даже не десятками метров. Даже без ядерной боевой части такие ракеты могут уничтожать командные пункты и небольшие высокозащищенные цели.
Время полета ракеты Dark Eagle на полную дальность будет всего около одной минуты. За это время крайне сложно будет вывести из под удара объект-цель или покинуть его. Борьба же с гиперзвуковыми боеголовками, как мы уже знаем, является крайне сложной задачей даже для мощных современных систем противоракетной обороны.
Боевое применение LRHW Dark Eagle в представлении художника
А в интересах военно-морских сил США создается другой гиперзвуковой ракетный комплекс Conventional Prompt Strike (CPS — «Неядерный быстрый удар») — морская часть программы Long-Range Hypersonic Weapon. Летом этого года неудачей закончился испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, которая создается по этой программе, но работы над комплексом продолжаются и в ближайшие годы этими ракетами планируется оснастить и перспективные «стелс»-эсминцы типа Zumwalt, а следом и остальные корабли и подводные лодки крупнейшего флота на планете. Гиперзвук придет на американский флот в середине этого десятилетия.
Воздушные приоритеты
Для стратегической авиации создается гиперзвуковая ракета AGM-183A. Ее испытания уже идут, и в ближайшие годы новая ракета поступит на вооружение бомбардировщиков-ракетоносцев типа B-52H Stratofortress, а также наверняка войдет в состав боекомплекта новейшего B-21 Raider. Создание ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования») ведется корпорацией Lockheed Martin.
Не всегда работы над этой ракетой шли гладко, но сейчас, видимо, создатели выходят на финишную прямую, и развертывание этой системы также может начаться в ближайшие годы. Это аэробаллистическая ракета с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, со скоростью полета до 20М и возможностью поражать цели на дальности до 925 км.
Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния
По всем этим ракетным комплексам в 2023 году работы переходят в стадии либо активной разработки, либо войсковых испытаний, либо развертывания первых боевых соединений. По совокупности 2023 год США могут условно назвать «годом ракетных комплексов». И да, они необязательно будут развернуты против России. Это может произойти и в Юго-Восточной Азии против Китая. Или в любом другом регионе против любой страны, которая вступит в конфронтацию с Америкой.
Появление таких ракетных систем, конечно, выведет любое противостояние на совершенно новый уровень и вызовет ответные действия всех основных игроков ракетной гонки.