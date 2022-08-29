МиГ победы: сверхвысотные перехватчики научат искать гиперзвуковые цели

Российские сверхвысотные перехватчики научат искать гиперзвуковые цели. Пилоты самолетов МиГ-31БМ уже тренируются находить такие объекты на высотах свыше 10 тыс. м. Несмотря на то что гиперзвукового оружия пока нет ни у кого, кроме России, учиться противодействовать ему надо уже сейчас, а эти самолеты оптимальны для такой задачи, отмечают эксперты. Если МиГ-31 научатся искать гиперзвуковые цели и своевременно их обнаруживать, это радикально усилит защиту России от перспективных угроз.

Увидеть с высоты

Летный состав начал отрабатывать поиск и уничтожение гиперзвуковых целей, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В частности, экипажи уже провели учения с отработкой этого норматива. В ходе маневров пилоты успешно обнаружили сверхскоростную цель на высоте 16 тыс. м.

Миг победы_1 Истребитель МиГ-31БМ Тихоокеанского флота во время воздушного боя с самолетами условного противника в рамках учений над акваторией Тихого океана Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В прошлом году МиГ-31БМ впервые провели учения по перехвату гиперзвукового оружия и его носителей. Экипажи истребителей Тихоокеанского флота действовали в стратосфере в районе Северного полярного круга. Как сообщали «Известия», они перехватили цель, имитирующую бомбардировщик с гиперзвуковыми ракетами. Истребители атаковали с высоты почти 20 тыс. м и на скорости, в 2,5 раза превышающей скорость звука. Цель была поражена на дистанции в сотни километров. С этого года тренировки по уничтожению гиперзвуковых объектов решили проводить регулярно, сообщили источники «Известий».

— Современные ракеты идут на очень больших скоростях, в два-три раза превышающих скорость звука, — рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов. — Умение уничтожать их как никогда актуально. Кроме того, сегодня все, кто могут, пытаются создать гиперзвуковое оружие. Российским экипажам необходимо иметь навыки по перехвату таких целей. МиГ-31БМ идеально подходит для такого рода задач. Это один из самых универсальных, самых скоростных и самых востребованных в таких ситуациях самолетов. Потенциально они могут сбивать цели, которые не под силу уничтожить многим другим истребителям. Это очень перспективная машина.

Нестарый и надежный

МиГ-31 — первый советский истребитель четвертого поколения, разработанный на базе МиГ-25, — впервые поднялся в воздух в 1975 году, а в 1981-м был принят на вооружение. Он изначально проектировался как перехватчик крылатых и баллистических ракет и других сложных целей. По скорости, дальности и высоте полета этот самолет не имеет равных. Он может подниматься более чем на 20 км, развивать скорость до 3 тыс. км/ч и преодолевать расстояние в 3 тыс. км. Разные модификации МиГ-31 неоднократно использовались в качестве носителей перспективных систем вооружений.

Миг победы_2 Истребитель МиГ-31БМ во время совместных летно-тактических учений истребительной и фронтовой авиации ВВО на военном аэродроме Центральная Угловая Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Десять лет назад военное ведомство поставило под вопрос целесообразность наличия МиГ-31 в ВКС России. Однако в итоге было решено не отказываться от этого уникального самолета. Часть бортов модифицировали, и они стали носителями гиперзвуковых боеприпасов. Остальные модернизируют до уровня МиГ-31БМ — эти работы планируется завершить к следующему году. В ходе модернизации срок службы самолетов продлевается до середины 2030-х годов, а боевая эффективность значительно увеличивается. В частности, на МиГ-31БМ устанавливается новое бортовое оборудование, а также радар «Заслон-М». Он позволяет обнаруживать цели более чем за 300 км, сопровождать одновременно до десяти объектов и обстреливать шесть из них.

Бортовые системы МиГ-31БМ интегрированы с другими самолетами и наземными пунктами управления. Экипаж может получать данные от наземных радаров и автоматизированных систем управления.

Миг победы_4 Техники во время подвеса управляемой авиационной ракеты Р-73 класса «воздух–воздух» малого радиуса действия на пилоны дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31БМ Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

С прошлого года МиГ-31БМ стали отрабатывать маневры по перехвату мишеней — имитаторов баллистических ракет. Арсенал этих машин пополнен новыми ракетами Р-74М, способными уничтожать разные типы целей — крылатые ракеты и беспилотники. Дальность их пуска составляет 40 км.

Машины семейства МиГ-31 показали свою надежность и в условиях Арктики. Поэтому, когда Россия начала восстанавливать в регионе военную инфраструктуру, именно самолеты МиГ-31БМ заступили на боевое дежурство на островных и материковых аэродромах в Заполярье. Они дежурят вдоль трассы Северного морского пути на ротационной основе.

Гиперзвук для перехватчика

Модификации МиГ-31 могут не только обнаруживать гиперзвуковые вооружения, но и самостоятельно применять их в бою. Ранее «Известия» сообщали, что военное ведомство определилось с основным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал». Им станет самолет МиГ-31И. Первые опытные машины уже прошли обкатку, в начале этого года они участвовали в маневрах стратегических сил. Тогда самолеты поразили гиперзвуковыми ракетами морскую цель и наземный объект на полигоне Пембой. Главное отличие МиГ-31И от предыдущей версии «К», с которых сейчас применяют «Кинжалы», — это наличие специальной электродистанционной системы управления, которая повышает летные характеристики и возможности самолета.

Миг победы_3 Пилот в кабине истребителя МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Первые опытные машины МиГ-31И уже прошли обкатку. В частности, они участвовали в маневрах стратегических сил, которые прошли в начале этого года.

В августе в Минобороны сообщили, что в рамках стратегического сдерживания три самолета со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» перебазировались на аэродром Чкаловск Калининградской области. В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтийского флота, отмечали в ведомстве.

21 августа глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что вооруженные силы трижды применяли «Кинжал» в ходе военной операции на территории Украины. По словам министра, все три раза комплекс подтвердил свои блестящие характеристики. По данным оборонного ведомства, их использовали для поражения заглубленного командного пункта ВФУ, уничтожения подземного склада боеприпасов и хранилища топлива.