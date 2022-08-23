За один МиГ: «Кинжал» получил универсальный самолет-носитель

Основным носителем гиперзвуковых «Кинжалов» станет модификация боевых самолетов МиГ-31, которая получила индекс И . Этот вариант перехватчика впервые оснащен уникальными цифровыми комплексами — электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Они позволяют в полностью автоматическом режиме без вмешательства пилота вывести истребитель на нужную траекторию запуска и в точно рассчитанный момент запустить гиперзвуковую ракету.

Новая версия

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение сделать самолет МиГ-31И основным носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уже принято . Первые опытные машины МиГ-31И уже прошли обкатку. В частности, они участвовали маневрах стратегических сил, которые прошли в начале этого года. 19-го февраля на сайте kremlin.ru была опубликована схема, согласно которой МиГ-31И с ГЗАР «Кинжал» в рамках этих маневров поразили морскую цель и наземный объект на полигоне Пембой.

По словам собеседников издания, главное отличие МиГ-31И от более старой версии «К» — это наличие специальных электронных систем, которые повышают летные характеристики и возможности самолета . Как отметили источники «Известий», МиГ-31К тоже продолжат свою службу.

За один МиГ Итребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на борту Фото: ТАСС/Минобороны РФ/Вадим Савицкий

— Любой самолет постоянно совершенствуется. Новая машина, думаю, будет гораздо лучше с точки зрения выхода в заданные параметры, — сказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов. — Электродистанционная система управления руководит всеми процессами. В компьютер поступают все данные: скорость, высота, информация с Земли. Всё это делает более комфортной работу пилота. Система постоянно дорабатывается именно для этого изделия, ведь оно большое.

Эксперт отметил, что на первых машинах, как правило, пилоты должны самостоятельно выводить самолет на необходимые режимы работы . По итогам всех испытаний необходимые параметры вводят в бортовые компьютерные системы, которые устанавливают на доработанную модификацию самолета.

Ранее в августе в Минобороны сообщили, что в рамках стратегического сдерживания три самолета со сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» перебазировались на аэродром Чкаловск Калининградской области В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтийского флота отмечали в ведомстве.

21 августа глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы трижды применяли «Кинжал» в ходе военной операции на территории Украины . По словам министра, все три раза комплекс подтвердил свои блестящие характеристики.

— Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить , — сказал Сергей Шойгу.

Фото: Министерство обороны РФ Уничтожение позиции реактивных систем залпового огня ВСУ

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Впервые о них сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2018 года. По официальным данным, ракета способна достичь скорости 10 Махов (скоростей звука). С учетом того, что они могут маневрировать на траектории полета, считается, что перехватить такие гиперзвуковые ракеты почти нереально: средства ПВО засекут летящий объект слишком поздно и просто не успеют отреагировать.

Как сообщали «Известия», сейчас в составе Дальней авиации уже сформирован полк ракетоносцев МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Проверенные временем

МиГ-31 был первым советским истребителем четвертого поколения . Изначально он был предназначался для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. У самолета выдающиеся характеристики по скорости, высоте и дистанции полета — он может разогнаться до 3 тыс км/ч и подняться более чем на 20 км. Дальность полета превышает 3 тыс. км. Различные модификации борта неоднократно использовали в качестве носителей перспективных систем вооружения и даже для выведения на орбиту космических аппаратов.

В начале 2010-х годов обсуждался вопрос о прекращении эксплуатации МиГ-31. Однако в итоге было принято решение оставить самолет на службе, а позднее — модифицировать под систему «Кинжал».

В первой «кинжальной» версии МиГ-31К самолет лишился «истребительного» радиолокационного оборудования, вместо него он получил новую систему связи и целеуказания . Из-за размеров и веса изделия изменился центр тяжести самолета. Это потребовало переобучения пилотов. До сих применять «Кинжалы» могли только высококвалифицированные экипажи — это требовало выдерживать скоростной режим и траекторию полета.

За один МиГ Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Фактически модифицированный МиГ-31К выполняет функцию «первой ступени» ракеты . Он разгоняется и набирает большую высоту, после чего выполняет пуск. Система целеуказания позволяет вводить полетное задание прямо с борта самолета.

Год назад на форуме«Армия-2021» Минобороны подписало контракт с компанией РСК «МиГ» на ремонт с модернизацией самолетов МиГ-31 в вариант носителя гиперзвуковых «Кинжалов». А в ноябре прошлого года представители авиазавода «Сокол» доложили заместителю министра обороны Алексею Криворучко о том, что в России проходит госиспытания модернизированная версия МиГ-31 — истребителя-перехватчика с электродистанционной системой управления.

— Есть вариант модернизации этого самолета, где от механической системы управления мы переходим на электродистанционную, в результате появляется целый ряд вычислительных машин, которые ставятся на борт, — заявили на предприятии.