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Острота «Кинжала»: как развивался проект гиперзвукового комплекса

Уникальная российская ракета стала важнейшим компонентом сдерживания НАТО
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» впервые заступили на постоянное боевое дежурство в Калининграде. 18 августа военное ведомство распространило видео перелета трех истребителей — носителей МиГ-31, которые выполнили посадку на аэродроме Чкаловский в Калининградской области. Как заявили в Минобороны, это развертывание выполнено «в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания». Хотя «Кинжал» уже успел принять участие в специальной военной операции, он до сих пор остается одной из самых закрытых систем в арсенале российской армии. В том, как развивался этот проект, каковы перспективы развития «Кинжала» и почему индекс «Х-47М2», который якобы носит система, — это фейк, разбирались «Известия».

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Путь на Запад

В Министерстве обороны России 18 августа 2022 года сообщили, что в Калининградскую область на аэродром Чкаловск перебазированы три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Это первый случай, когда новейший комплекс вооружений с гиперзвуковым оружием появился в самой западной точке Российской Федерации.

«Кинжал» на сегодняшний день остается одной из самых секретных разработок российской ракетной и авиационной промышленности. Тем не менее после его премьеры в памятном выступлении президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года про новейшую систему вооружений уже стали известны некоторые детали.

Острота «Кинжала»
Истребитель МиГ-31К

Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Комплекс 9-А-7660 «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой и самолетом-носителем МиГ-31 разработан в 2000–2010-е годы коломенским КБ машиностроения совместно с РСК «МиГ». Выбор самолета неслучаен: именно такая машина, как МиГ-31, может выполнять роль не только носителя и стартовой платформы, но и первой разгонной ступени. КБ машиностроения широко известно своим наземным многофункциональным комплексом «Искандер-М» с твердотопливной аэробаллистической ракетой 9М723, и, судя по всему, именно она и послужила прототипом «Кинжала». Это весьма компактная ракета, она несет разные типы боевых частей и может запускаться на любой высоте и при любой начальной скорости носителя. Оставалось лишь доработать систему управления и научиться прицеливаться ракетой, подвешенной под самолет. В итоге был создан воздушный ракетный комплекс, не имеющий аналогов в мире.

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Точные ТТХ-системы в открытой печати не публиковались. Однако известно, что дальность действия комплекса составляет около 2 тыс. км, а максимальная скорость ракеты может достигать 10 скоростей звука. В момент старта с такого носителя, как МиГ-31, ракета уже имеет высоту полета около 20 км и скорость не менее 1500 км/ч. За счет таких стартовых условий боеприпас «Кинжала» получает рекордную скорость полета и дальность действия, которая в несколько раз превышает дальность действия наземного прототипа.

Удар с гарантией

«Кинжал» летит по аэробаллистической траектории — то есть в плотных слоях атмосферы боеприпас движется с использованием подъемной силы обтекаемого корпуса, а в разряженных верхних слоях атмосферы — так же как все остальные баллистические ракеты, подобно брошенному камню. Такая комбинация позволяет получить максимальную дальность и уникальные противоракетные возможности. Ведь боеголовка управляется на всей траектории полета с помощью как аэродинамических рулей, так и с использованием маневровых микродвигателей. Это обеспечивает высокую точность и создает максимум сложностей для системы обороны потенциального противника — ведь ракету, которая в процессе полета совершает непредсказуемые маневры, крайне сложно сбить. Но это не всё. После установки радиолокационной головки наведения ракета становится еще и самонаводящейся.

Острота «Кинжала»
Кинжал
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Комплексы могут использоваться против наземных целей и кораблей противника

Скорее всего, ракеты комплекса оснащены радиолокационной системой наведения и могут поражать не только неподвижные цели с известными заранее координатами, но и наносить прицельные удары по движущимся объектам типа авианосца или другого корабля. Любая крупная радиоконтрастная цель будет найдена такой ракетой, выделена среди других и уничтожена с первого попадания.

Комплекс «Кинжал» может гарантированно поразить любую наземную и даже защищенную цель — скорость боеприпаса в момент падения превышает 1 км/сек. Ни один наземный объект не может быть защищен от такой угрозы, даже если она не несет ядерного заряда. А с ядерной боеголовкой проникающего типа она сможет одним попаданием «выкорчевать» любой заглубленный объект типа шахтной пусковой установки баллистической ракеты или стационарного подземного командного пункта.

По своим возможностям комплексы «Кинжал» относятся к стратегическим системам оружия, и недаром на самолетах-носителях МиГ-31, которые 18 августа прибыли в Калининград, видны эмблемы Дальней авиации ВКС России. По информации от Министерства обороны РФ, «Кинжалы» включены в состав именно Дальней авиации. И сегодня в рядах ВКС России есть уже целый полк самолетов — носителей МиГ-31, эскадрильи которого могут быть оперативно переброшены на любой удаленный аэродром и с подскока уйти к целям.

Острота «Кинжала»
Кинжал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Таким образом, «Кинжал» сегодня — это новейшее средство быстрого и высокоточного реагирования практически на любые вызовы от сколь угодно сильного противника. Такого типа ракетных комплексов в настоящее время нет на вооружении ни в одной армии мира. Кстати, с базы под Калининградом «Кинжалы» могут поразить цели в Европе, включая всю территорию Франции и Великобритании. С Кольского полуострова можно контролировать всю северную Атлантику до Исландии. С Чукотки — всю Аляску, а из Крыма — центральную и восточную часть Средиземного моря.

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Легенда о «Кинжале»

Не успев появиться в публичном медиапространстве, ракетный комплекс «Кинжал» сразу же начал обрастать легендами. К одной из них относится его якобы официальное название «Х-47М2». Любопытно, что индекса в системе обозначений техники Вооруженных сил России в действительности никогда не существовало.

История его появления такова: в 2014 году, по ошибке, в пересказе выступления главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в СМИ появилось обозначение «перспективной ракеты для самолета 5-го поколения ПАК ФА Х-74М2». И действительно, глава КТРВ вел речь о ракете «воздух–воздух» для ПАК ФА К-74М2, по которой велись в то время работы. Индекс «К» имеют обычно именно боеприпасы «воздух–воздух», а вот индекс ракет «воздух–земля» начинается обычно с буквы «Х». Из-за этой путаницы чуть позже появился еще более странный индекс «Х-47М2». Он оказался настолько похожим на правду, что остался в массах и живет в медиапространстве до сих пор.

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