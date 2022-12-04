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Призрак поколений: в США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Станет ли он новым этапом в развитии боевой авиации и насколько его появление изменит противостояние ядерных держав
Фото: REUTERS/David Swanson
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В калифорнийском Палмдейле 3 декабря впервые показали публике прототип новейшего американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Уже в этом десятилетии Пентагон планирует приобрести не менее сотни единиц, каждая из которых обойдется ВВС почти в $700 млн. Производитель уже называет новый самолет с использованием технологий малозаметности («Стелс») первым в мире представителем шестого поколения реактивных боевых самолетов. Заслуживает ли такого звания машина и насколько ее появление изменит противостояние ядерных держав — разбирались «Известия».

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На замену B-1 и B-2

Продемонстрированный в субботу прототип пока не готов к первому полету. Он состоится лишь через несколько месяцев, уже в 2023 году. Не исключено, что этот срок будет сдвинут. Задержка в таком случае станет уже не первой. Изначально планировалось, что B-21 поднимется в воздух в 2021-м.

Контракт на создание B-21 Raider Пентагон заключил с американской корпорацией Northrop Grumman в 2015 году. Программа создания самолета получила обозначение Long Range Strike Bomber (в переводе «дальний ударный бомбардировщик»). Предварительные проработки проектов по нему начались еще раньше — в конце 2000-х годов. Новинка должна будет заменить состоящие сейчас на вооружении бомбардировщики B-1 и B-2.

Призрак поколений_1
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2

Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2

Фото: commons.wikimedia.org
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Главными отличительными чертами B-21 Raider заявлены применение и развитие технологий малой заметности, аэродинамическая схема «летающее крыло», межконтинентальная дальность действия, разнообразие полезной нагрузки, технологичность производства и интеграция в современную военно-информационную инфраструктуру.

Продемонстрированный облик B-21 не выглядит необычным. Сконструировали его по классической аэродинамической схеме «летающее крыло», как и предыдущий «стелс»-бомбардировщик B-2, представленный в 1988 году. Такой облик обеспечивает максимальное соответствие самолета требованиям малозаметности для радаров, позволяя при этом разместить на борту большой объем полезной нагрузки и запас топлива.

Основные характеристики «Рейдера» мы можем пока только оценивать — большинство из них всё еще засекречены. Ясно, что при выбранной схеме машина не будет предназначена для высшего пилотажа и такой самолет не способен выходить на сверхзвуковую скорость. Дальность полета без дозаправки в воздухе составит порядка 11–12 тыс. км, а максимальная скорость — около 1 тыс. км/ч.

Призрак поколений_2
Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer взлетает с авиабазы Неллис

Американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности B-1 Lancer взлетает с авиабазы Неллис

Фото: commons.wikimedia.org

На фоне вполне «сегодняшних» и не слишком выдающихся технических характеристик должна сильно измениться его электронная начинка. Во многом именно из-за информационных возможностей бомбардировщики B-21 записывают в шестое поколение.

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Заявлено, что он будет способен не только оперативно получать информацию из автоматизированных систем американских войск. Каждый борт обзаведется своим «цифровым двойником» — виртуальной моделью, которая на протяжении всего срока службы будет подробно описывать компоненты и детали бомбардировщика. По планам разработчиков, это сильно упростит обслуживание и модернизацию, а также интеграцию перспективных вооружений в боевые машины, которым предстоит служить несколько десятилетий.

Ускоренный запуск

Еще одна особенность B-21 состоит в том, что первый опытный прототип создается на серийной производственной линии, а не в какой-то отдельной лаборатории. Это не демонстратор, а предсерийный самолет. Вместе с ним на конвейере уже собирается еще пять машин. На первенце планируется испытывать практически полный набор оборудования, и именно этот самолет и будет стартовой летной машиной программы испытаний. Таким подходом за океаном хотят максимально ускорить запуск нового самолета в серию, которая обещает быть весьма внушительной.

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Российский бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель)

Российский бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель)

Фото: Министерство обороны РФ
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В 2023 году ожидается первый полет B-21 Raider, запуск серийного производства — в 2026 году. Амбициозную программу строительства «Рейдеров» планируют выполнить уже к концу 2020-х годов. В реальности эти планы могут перенести на более поздний срок, но бюджет Пентагона способен выдержать такое масштабное обновление, даже несмотря на то, что каждый из бомбардировщиков обойдется в $692 млн.

Новый американский «стратег» будет многоцелевым. Традиционно сложилось, что авиационная часть ядерной «триады» в Америке была развита значительно сильнее, чем в СССР и современной России. Индустриальные возможности позволяют США не менять такого особого подхода к авиации. Но помимо задач стратегического сдерживания ядерным оружием B-21 Raider должен решать и неядерные задачи в локальных конфликтах и спецоперациях. Этим и сейчас активно занимается стратегическая авиация США.

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Одно из предположений относительно облика китайского стратегического бомбардировщика Xian H-20

Одно из предположений относительно облика китайского стратегического бомбардировщика Xian H-20

Фото: scmp.com

На сегодня в Америке есть один тип межконтинентальных баллистических ракет (Minuteman III), один — стратегических ракетных систем с подводными лодками (Trident-II/Ohio). С поступлением на вооружение B-21 станет четыре модели бомбардировщиков. Для сравнения: у России на вооружении сейчас два типа «стратегов» — Ту-160 и Ту-95МС. У Китая — один бомбардировщик-ракетоносец H-6 (обновленная копия советского Ту-16). После принятия на вооружение в РФ и в КНР собственных бомбардировщиков последнего поколения — ПАК ДА и Xian H-20 — ситуация по сравнению с США изменится непринципиально.

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Серийный вызов

В 2021 году Пентагон заявил о планах закупки 149 единиц B-21. Надо отметить, что эта цифра практически равна всему современному парку американской стратегической авиации. В настоящее время он состоит из 20 машин «стелс» B-2, 60 бомбардировщиков с изменяемой стреловидностью крыла B-1B и 70 «ветеранов» B-52H, которые планируется модернизировать с заменой авиадвигателей. Так как предыдущие модели снимать с вооружения в ближайшие годы не планируют, парк стратегической авиации США с учетом новинок может на какое-то время превысить 200 самолетов.

Выход на мировую арену такого количества новейших ударных единиц, безусловно, не пройдет незамеченным традиционными соперниками Штатов — Россией и Китаем. Наш ответ — ПАК ДА («изделие 80») от КБ им. А.Н. Туполева — должен впервые подняться в воздух к 2025 году. Теоретически этот «супербомбер» должен стать своего рода ответом на американский «Рейдер». Можно уже сейчас предположить, что наш «стратег» будет поднимать большую массу полезной нагрузки и обладать увеличенной дальностью полета. ПАК ДА также будет ядерно-неядерным универсальным самолетом, который сможет заменить собой и Ту-95МС, и частично Ту-22М3 с Ту-160.

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Министр обороны США Ллойд Остин на презентации нового бомбардировщика-невидимки B-21 Raider компании Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния

Министр обороны США Ллойд Остин на презентации нового бомбардировщика-невидимки B-21 Raider компании Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния

Фото: REUTERS/David Swanson

Близкая ситуация с перспективным стратегическим бомбардировщиком у Китая, с той лишь разницей, что по причине высочайшей секретности программы до сих пор не ясно, есть ли уже летающий экземпляр H-20 или ему еще предстоит подняться в воздух.

Тем не менее нет сомнений, что премьера B-21 Raider дает новый толчок и задает достаточно высокую планку развития стратегической авиации всех основных участников гонки. И хотя его появление не будет столь же революционным, как выкатка бомбардировщика-«невидимки» B-2 в ноябре 1989 года, это всё равно должно стать новым этапом в развитии боевой авиации. По крайней мере — американской.

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