Служить не рад: американским ВС не хватает новобранцев
Вооруженные силы США в этом году столкнулись с проблемой серьезного недобора новобранцев — острее всего этот вопрос стоит для Армии и Военно-воздушных сил. Ответственные за кадры офицеры Пентагона бьют тревогу и стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также снижением «планки» для приема на службу, в том числе за счет сокращения списка заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получал статус «не годен к военной службе». В том, будет ли этот тренд критическим для обороноспособности США, в том числе на фоне планов Вашингтона по увеличению численности американского контингента в Европе, разбирались «Известия».
Американские Вооруженные силы в нынешнем финансовом году, который в США закончится 30 сентября, столкнулись с жестким дефицитом новобранцев. Тенденция, которая наблюдается в последнее время, стала поводом для пристального внимания со стороны не только ответственных за набор новых кадров чинов в Пентагоне, но и прессы. Наиболее актуальные данные по поиску рекрутов на днях опубликовала NBC News.
Так, по информации телекомпании, планы заключения контрактов с новобранцами в Армии США в этом году пока выполнен всего на 40%. Лето, впрочем, самый «урожайный» сезон для нанимателей в погонах — под ружье соглашаются отправиться выпускники школ, однако излишнего оптимизма у кадровиков все равно нет.
Не слишком хорошо дела обстоят и у Военно-воздушных сил — ВВС в этом году планировали заполучить около 50 тыс. новобранцев, однако пока отставание от графика составляет порядка 4 тыс. человек. По словам офицера, с которым пообщались журналисты, разнарядку по приему на службу в Нацгвардию и Резерв ВВС в этом году вряд ли удастся выполнить. «Мы надеемся, что набор на действительную военную службу будет проведен согласно плану, — добавил собеседник телекомпании. — Надеемся, но не уверены в этом». Последний раз недобор в ряды американских ВВС случился более 20 лет назад — в 1999 году, а до этого — в 1979-м.
Фильмы и тату
Как решать проблему с популяризацией воинской службы для рядовых, в Пентагоне, похоже, пока не очень понимают. В то же время, нельзя поспорить и с цитатой из культового российского фильма «ДМБ», согласно которой «армии солдаты нужны, в армии без солдат абсурд и коррупция».
Поэтому ради выполнения целей по подписанию контрактов с новобранцами рекрутерам Пентагона приходится порой идти на различные ухищрения и пытаться действовать креативно. Так, в командовании Военно-морских сил страны задачи по укомплектованию личного состава надеются в этом году выполнить благодаря «величайшему из искусств». Интерес к службе, в том числе во входящих в ВМС авиационных подразделениях, явно помог подстегнуть недавно вышедший на экраны сиквел культового кинофильма — «Топ ган: Мэверик» с почти нестареющим Томом Крузом в заглавной роли.
Есть и более социально-ориентированные послабления для новобранцев. Так, постепенно Пентагон снижает жесткость требований, касающихся внешнего вида будущих Джи-Ай-Джо. В ответ на веяния современной моды Минобороны соглашается закрывать глаза на столь популярные ныне татуировки на видимых частях туловища защитников отечества. Сами военные теперь надеются, что такие послабления наконец затронут и еще один момент — наличие бороды, которая пока остается в американских Вооруженных силах под запретом.
Естественный отбор
Тревожно для военных выглядят и цифры по числу американцев, которые соответствуют критериям приема на военную службу, в том числе по состоянию здоровья и физическим данным. В мае начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл на слушаниях в Конгрессе заявил, что сейчас доля молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет, которые могут быть приняты на военную службу без оговорок или дополнительных условий, составляет лишь 23%. В последние годы данный показатель не опускался ниже 29%. Среди главных причин ограниченной годности молодых американцев к службе в рядах ВС — ожирение, употребление наркотиков и уголовное прошлое.
Впрочем, с желанием американцев строить военную карьеру или как минимум посвятить ратным делам несколько лет своей жизни тоже все обстоит не слишком хорошо. Согласно проведенному в этом году исследованию Минобороны США, с результатами которого ознакомилась NBC News, лишь 9% американцев, которые подходили бы для воинской службы, испытывают хоть какое-то желание туда отправиться — это самый низкий показатель с 2007 года. Итоги исследования показывают, в частности, что одной из причин недобора новобранцев является «растущий раскол в отношениях между гражданскими лицами и военными», уточняет телекомпания.
Порядка 57% респондентов также заявили о том, что военная служба привела бы к появлению у них эмоциональных или психологических проблем. Трудностей с состоянием физического здоровья, которые могут возникнуть в ходе службы, опасается почти половина опрошенных.
Выяснилось также, что лишь у 13% опрошенных родители служили в армии (в 1995 году было 40%). Военные считают наличие родственников с военным прошлым одним из наиболее важных факторов, который влияет на принятие молодыми людьми решения о подписании контракта с Пентагоном.
«Сейчас начало длительного периода «засухи» в плане приема на военную службу»,— считает специалист консервативного аналитического центра Heritage Foundation, генерал в отставке Том Спор. По его оценке, таких сложностей с поиском новобранцев США не испытывали с 1973 года, когда американские войска ушли из Вьетнама и в стране отменили обязательный призыв на военную службу.
Поманили долларом
Для привлечения рекрутов используются и более традиционные меры — финансовое стимулирование. Так, размер бонусов при подписании контракта сейчас вырос до астрономических размеров и порой достигает $50 тыс. «Мы никогда не предлагали $50 тыс. за вступление в ряды Армии,— признал генерал-майор Кевин Верин, возглавляющий Командование набора добровольцев Армии США (Army Recruiting Command). — Мы находимся в поиске нужных кадров, прямо как корпоративная Америка и другие компании». «Стараемся делать предложения, которые соответствовали бы ожиданиям [кандидатов] — в том числе материальные бонусы», — добавил он.
Впрочем, помимо привлечения новобранцев, есть еще и проблема удержания завершивших свой первый контракт военнослужащих. Для ее решения специалисты также в основном предлагают использовать меры финансового поощрения — то есть повышения денежного довольствия. «Мы должны обеспечить поддержку нашим военным, предложив такое вознаграждение, которого они заслуживают», — написал вице-адмирал в отставке член совета некоммерческой организации Military Officers Association of America (MOAA) Том Юрковски в колонке для The Hill. «Любые менее масштабные меры приведут к тому, что привлечение новых и сохранение имеющихся кадровых ресурсов станет проблемой и приведет к снижению уровня боеготовности и стабильности Вооруженных сил», — полагает он.
Тем военнослужащим, у которых сроки контрактов подходят к концу и которых Пентагон хотел бы сохранить в рядах ВС, предлагают более чем серьезные премии, размер которых порой превышает $100 тыс. На такие выплаты, по словам Юрковски, Минобороны приходится идти в том числе из-за «возросшего уровня стресса, увеличенных сроков «командировок» и сильного гражданского рынка труда». Вопрос, однако, в том, насколько американская казна будет готова соответствовать финансовым запросам нынешних и потенциальных военнослужащих, которые на фоне рекордной инфляции в США будут, очевидно, только возрастать.
Главная причина недобора в ВС США — это «неадекватные зарплаты, очень низкие даже для мигрантов, которые хотят получить американское гражданство благодаря службе в армии», считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Но у американцев есть возможности нарастить эти зарплаты, и называть катастрофической эту ситуацию я бы не стал, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — А что касается татуировок — то сейчас людей с тату много везде, и ВС просто отдают дань моде». По мнению Крамника, определенный кадровый голод, безусловно, возможен, тем более с учетом планов США по развертыванию дополнительных контингентов в Европе. Впрочем, добавляет он, «Вашингтон активно и небезуспешно пытается добиться от своих союзников более масштабного наращивания как военных расходов, так и сил».
Тем не менее американские военные рекрутеры говорят, что дело не только в деньгах. Популярность военной службы снижается, более половины американских родителей не готовы советовать своим детям пробовать себя в военном деле. «Швыряться деньгами можно сколько угодно, но до тех пор, пока мы не изменим отношения молодежи к людям в военной форме, проблемы с их набором в армию никуда не денутся», — сообщил военный чиновник в беседе с NBC News.