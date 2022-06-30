Служить не рад: американским ВС не хватает новобранцев

Вооруженные силы США в этом году столкнулись с проблемой серьезного недобора новобранцев — острее всего этот вопрос стоит для Армии и Военно-воздушных сил. Ответственные за кадры офицеры Пентагона бьют тревогу и стараются привлечь молодежь повышенными выплатами, а также снижением «планки» для приема на службу, в том числе за счет сокращения списка заболеваний, из-за которых потенциальный летчик или морпех получал статус «не годен к военной службе». В том, будет ли этот тренд критическим для обороноспособности США, в том числе на фоне планов Вашингтона по увеличению численности американского контингента в Европе, разбирались «Известия».

Американские Вооруженные силы в нынешнем финансовом году, который в США закончится 30 сентября, столкнулись с жестким дефицитом новобранцев. Тенденция, которая наблюдается в последнее время, стала поводом для пристального внимания со стороны не только ответственных за набор новых кадров чинов в Пентагоне, но и прессы. Наиболее актуальные данные по поиску рекрутов на днях опубликовала NBC News.

Служить не рад Фото: Global Look Press/Martin Moxter

Так, по информации телекомпании, планы заключения контрактов с новобранцами в Армии США в этом году пока выполнен всего на 40% . Лето, впрочем, самый «урожайный» сезон для нанимателей в погонах — под ружье соглашаются отправиться выпускники школ, однако излишнего оптимизма у кадровиков все равно нет.

Не слишком хорошо дела обстоят и у Военно-воздушных сил — ВВС в этом году планировали заполучить около 50 тыс. новобранцев, однако пока отставание от графика составляет порядка 4 тыс. человек. По словам офицера, с которым пообщались журналисты, разнарядку по приему на службу в Нацгвардию и Резерв ВВС в этом году вряд ли удастся выполнить. «Мы надеемся, что набор на действительную военную службу будет проведен согласно плану, — добавил собеседник телекомпании. — Надеемся, но не уверены в этом». Последний раз недобор в ряды американских ВВС случился более 20 лет назад — в 1999 году, а до этого — в 1979-м.

Фильмы и тату

Как решать проблему с популяризацией воинской службы для рядовых, в Пентагоне, похоже, пока не очень понимают. В то же время, нельзя поспорить и с цитатой из культового российского фильма «ДМБ», согласно которой «армии солдаты нужны, в армии без солдат абсурд и коррупция».

Поэтому ради выполнения целей по подписанию контрактов с новобранцами рекрутерам Пентагона приходится порой идти на различные ухищрения и пытаться действовать креативно. Так, в командовании Военно-морских сил страны задачи по укомплектованию личного состава надеются в этом году выполнить благодаря «величайшему из искусств». Интерес к службе, в том числе во входящих в ВМС авиационных подразделениях, явно помог подстегнуть недавно вышедший на экраны сиквел культового кинофильма — «Топ ган: Мэверик» с почти нестареющим Томом Крузом в заглавной роли.

Служить не рад Фото: Global Look Press/Martin Moxter

Есть и более социально-ориентированные послабления для новобранцев. Так, постепенно Пентагон снижает жесткость требований, касающихся внешнего вида будущих Джи-Ай-Джо. В ответ на веяния современной моды Минобороны соглашается закрывать глаза на столь популярные ныне татуировки на видимых частях туловища защитников отечества. Сами военные теперь надеются, что такие послабления наконец затронут и еще один момент — наличие бороды, которая пока остается в американских Вооруженных силах под запретом.

Справка «Известий» Система набора в армию изменилась в США в 1973 году — когда война во Вьетнаме перешла в заключительную фазу. До этого времени в Америке действовал обязательный призыв. Решение о его отмене было принято через несколько месяцев после того, как президента Ричарда Никсона переизбрали на новый срок. Его основным соперником был демократ Джордж Макговерн из Южной Дакоты, активно выступавший против войны. Во время предвыборной кампании в 1968 году Никсон пообещал отменить призыв — у него зародилась идея создать полностью контрактную систему. Он считал, что такой шаг поможет справиться с растущим антивоенным движением, поскольку молодежи из среднего класса не пришлось бы идти на войну, а значит, интерес к протестам они должны потерять. Действие введенного в силу закона о призыве должно было закончится в 1971 году, однако Никсон попросил Конгресс продлить его на два года. Последний призывник был зачислен в Армию США 30 июня 1973 года. Всего за годы Вьетнамской войны на службу были призваны 1,8 млн американцев. Что касается участия граждан США в других крупных конфликтах XX века, то на Корейскую войну, согласно официальной статистике, отправились 1,5 млн призывников, на Вторую мировую — свыше 10 млн, на Первую мировую — 2,8 млн. В случае объявления в стране чрезвычайного положения Конгресс имеет право вернуть старую систему и объявить призыв.

Естественный отбор

Тревожно для военных выглядят и цифры по числу американцев, которые соответствуют критериям приема на военную службу, в том числе по состоянию здоровья и физическим данным. В мае начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл на слушаниях в Конгрессе заявил, что сейчас доля молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет, которые могут быть приняты на военную службу без оговорок или дополнительных условий, составляет лишь 23%. В последние годы данный показатель не опускался ниже 29%. Среди главных причин ограниченной годности молодых американцев к службе в рядах ВС — ожирение, употребление наркотиков и уголовное прошлое.

Впрочем, с желанием американцев строить военную карьеру или как минимум посвятить ратным делам несколько лет своей жизни тоже все обстоит не слишком хорошо. Согласно проведенному в этом году исследованию Минобороны США, с результатами которого ознакомилась NBC News, лишь 9% американцев, которые подходили бы для воинской службы, испытывают хоть какое-то желание туда отправиться — это самый низкий показатель с 2007 года. Итоги исследования показывают, в частности, что одной из причин недобора новобранцев является «растущий раскол в отношениях между гражданскими лицами и военными», уточняет телекомпания.

Служить не рад Фото: flickr.com/The U.S. Army

Порядка 57% респондентов также заявили о том, что военная служба привела бы к появлению у них эмоциональных или психологических проблем. Трудностей с состоянием физического здоровья, которые могут возникнуть в ходе службы, опасается почти половина опрошенных.

Выяснилось также, что лишь у 13% опрошенных родители служили в армии (в 1995 году было 40%). Военные считают наличие родственников с военным прошлым одним из наиболее важных факторов, который влияет на принятие молодыми людьми решения о подписании контракта с Пентагоном.

«Сейчас начало длительного периода «засухи» в плане приема на военную службу»,— считает специалист консервативного аналитического центра Heritage Foundation, генерал в отставке Том Спор. По его оценке, таких сложностей с поиском новобранцев США не испытывали с 1973 года, когда американские войска ушли из Вьетнама и в стране отменили обязательный призыв на военную службу.

Поманили долларом

Для привлечения рекрутов используются и более традиционные меры — финансовое стимулирование. Так, размер бонусов при подписании контракта сейчас вырос до астрономических размеров и порой достигает $50 тыс. «Мы никогда не предлагали $50 тыс. за вступление в ряды Армии,— признал генерал-майор Кевин Верин, возглавляющий Командование набора добровольцев Армии США (Army Recruiting Command). — Мы находимся в поиске нужных кадров, прямо как корпоративная Америка и другие компании». «Стараемся делать предложения, которые соответствовали бы ожиданиям [кандидатов] — в том числе материальные бонусы», — добавил он.

Впрочем, помимо привлечения новобранцев, есть еще и проблема удержания завершивших свой первый контракт военнослужащих . Для ее решения специалисты также в основном предлагают использовать меры финансового поощрения — то есть повышения денежного довольствия. «Мы должны обеспечить поддержку нашим военным, предложив такое вознаграждение, которого они заслуживают», — написал вице-адмирал в отставке член совета некоммерческой организации Military Officers Association of America (MOAA) Том Юрковски в колонке для The Hill. «Любые менее масштабные меры приведут к тому, что привлечение новых и сохранение имеющихся кадровых ресурсов станет проблемой и приведет к снижению уровня боеготовности и стабильности Вооруженных сил», — полагает он.

Служить не рад Фото: flickr.com/The U.S. Army

Тем военнослужащим, у которых сроки контрактов подходят к концу и которых Пентагон хотел бы сохранить в рядах ВС, предлагают более чем серьезные премии, размер которых порой превышает $100 тыс . На такие выплаты, по словам Юрковски, Минобороны приходится идти в том числе из-за «возросшего уровня стресса, увеличенных сроков «командировок» и сильного гражданского рынка труда». Вопрос, однако, в том, насколько американская казна будет готова соответствовать финансовым запросам нынешних и потенциальных военнослужащих, которые на фоне рекордной инфляции в США будут, очевидно, только возрастать.

Главная причина недобора в ВС США — это «неадекватные зарплаты, очень низкие даже для мигрантов, которые хотят получить американское гражданство благодаря службе в армии», считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Но у американцев есть возможности нарастить эти зарплаты, и называть катастрофической эту ситуацию я бы не стал, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — А что касается татуировок — то сейчас людей с тату много везде, и ВС просто отдают дань моде». По мнению Крамника, определенный кадровый голод, безусловно, возможен, тем более с учетом планов США по развертыванию дополнительных контингентов в Европе. Впрочем, добавляет он, «Вашингтон активно и небезуспешно пытается добиться от своих союзников более масштабного наращивания как военных расходов, так и сил».

Тем не менее американские военные рекрутеры говорят, что дело не только в деньгах. Популярность военной службы снижается, более половины американских родителей не готовы советовать своим детям пробовать себя в военном деле. «Швыряться деньгами можно сколько угодно, но до тех пор, пока мы не изменим отношения молодежи к людям в военной форме, проблемы с их набором в армию никуда не денутся», — сообщил военный чиновник в беседе с NBC News.