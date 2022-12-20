Эксперт оценил возможное прекращение помощи Киеву от США из-за истощения запасов

Военные запасы США истощаются, но Вашингтон не прекратит помогать Украине. Об этом 20 декабря «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев.

Таким образом он прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что готовность американских ВС к участию в конфликтах снизилась на фоне оказания помощи Киеву. По мнению журналистов, поставки Украине американских вооружений вкупе с неспособностью компаний быстро нарастить их производство ставят под угрозу «арсенал демократии». Как отмечают авторы, восполнение запасов зенитных ракетных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin на американских складах может занять годы.

«Никто в ущерб себе делать ничего не будет. Речь там о другом несколько идет, о том, что они истощили запасы. Запасы надо пополнять. Вот сейчас они бюджет новый приняли и будут заказывать из расчета пополнения запасов и новых вооружений. Хотя, конечно, количество вооружений, которое поставляется на Украину, — это, безусловно, не рядовой случай военной помощи», — сказал Рогулев.

16 декабря агентство Bloomberg также рассказало о серьезной уязвимости США в вопросе восполнения арсеналов. Из-за крупных и регулярных поставок оружия Киеву США столкнулись с проблемой обеспечения собственных вооруженных сил всем необходимым.

В ноябре американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

При этом 20 декабря стало известно о внесении в конгресс проекта бюджета США на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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