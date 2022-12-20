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В США планируют выделить на помощь Украине и союзникам по НАТО $44,9 млрд

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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В конгресс США внесен законопроект о финансировании деятельности американского правительства на $1,7 трлн в 2023 финансовом году. Документ, в частности, предполагает выделение $44,9 млрд на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО. Об этом 20 декабря сообщает Reuters.

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Отмечается, что в законопроект включены статьи расходов в размере $858 млрд на оборону и $722,5 млрд на не связанные со сферой обороны траты.

18 декабря корреспондент американской газеты Politico Джонатан Лемир сообщил, что в Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в конгрессе США. Он также указал, что и в самом Белом доме признают, что сокращение финансирования киевского режима американской стороной неминуемо.

16 декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.

Он указал, что если конфликт на Украине продолжится, то американским расходам из-за помощи Киеву не будет видно конца. Между тем обозреватель напомнил, что у республиканцев, получивших контроль над палатой представителей, есть возможность ослабить финансовый поток на Украину.

5 декабря газета The Hill сообщила, что в США стремительно увеличивается количество американцев, которые поддерживают решение о сокращении помощи Украине. По данным издания, такие настроения заметны уже в обеих партиях конгресса.

До этого, 21 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул тогда, что Вашингтон продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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