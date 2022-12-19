В Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в конгрессе США. Об этом сообщил корреспондент американской газеты Politico Джонатан Лемир в статье от 18 декабря.

«Белый дом готовится к новым вызовам, связанным с зимой на Украине и приходом большинства республиканцев в палату представителей, обещающих ограничить финансирование Киева», — указал он.

По его мнению, наибольшую опасность в этом вопросе для Белого дома представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно продвигает эту идею.

Лемир также указал, что и в самом Белом доме признают, что сокращение финансирования киевского режима американской стороной неминуемо.

«Помощники Белого дома в течение нескольких месяцев в частном порядке признавали, что в определенный момент финансирование конфликта конгрессом замедлится по мере того, как он исчезнет из заголовков. Но администрация настаивает на том, чтобы Украина получила помощь», — пояснил он.

16 декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.

Он указал, что если конфликт на Украине продолжится, то американским расходам из-за помощи Киеву не будет видно конца. Между тем обозреватель напомнил, что у республиканцев, получивших контроль над палатой представителей, есть возможность ослабить финансовый поток на Украину.

7 декабря американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.

5 декабря газета The Hill сообщила, что в США стремительно увеличивается количество американцев, которые поддерживают решение о сокращении помощи Украине. По данным издания, такие настроения заметны уже в обеих партиях конгресса

До этого, 21 ноября, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул тогда, что Вашингтон продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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