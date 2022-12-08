В США стремительно увеличивается количество американцев, которые поддерживают решение о сокращении помощи Украине. Как отмечает 5 декабря издание The Hill, такие настроения заметны уже в обеих партиях конгресса.

Обозреватель издания Дуглас Шоэн обеспокоился ростом пророссийских настроений и подчеркнул, что сторонников этой позиции становится все больше среди обеих партий конгресса США.

Он отметил, что позиция республиканцев в конгрессе, которые повторяют, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, сказывающейся на жизни простых американских семей, — является «реализмом». К тому же, они считают, что США не должны рисковать ядерной войной с Россией ради страны, которая находится в тысячах миль от них.

Однако со временем даже представители левого крыла конгресса, отметил автор, «громко высказались против продолжительной поддержки Украины», написав письмо в администрацию президента США Джо Байдена.

Журналист напомнил, что демократы в письме к американскому лидеру сначала утверждали, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Соединенных Штатов, однако позднее решили отозвать свое обращение.

«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны, и тогда это повысит угрозу прямой войны [России] с США», — заключил Шоэн.

Ранее, 7 декабря, американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны. По мнению эксперта, в перспективе давление общества на Вашингтон будет усиливаться с призывами сократить финансовое влияние в Украину.

Тогда же стало известно, что, согласно опросу The Chicago Council on Global Affairs, число американцев, которые считают, что США должны как можно скорее подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, составило 47%. Количество симпатий к России и Украине было равным, — по 26%.

В октябре член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт заявил, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии президента Байдена. По его мнению, Байден финансирует Украину, но у него нет стратегии по предотвращению конфронтации с Россией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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