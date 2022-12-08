Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Цены на новостройки рекордно снизились перед Новым годом
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Мир
CNN узнал об отсутствии решения у США по поставкам кассетных боеприпасов Украине
Мир
Посол РФ назвал США препятствием на пути к сотрудничеству с Ираком
Мир
Патрушев прибыл с рабочим визитом в Таиланд
Мир
РФ отвергла резолюцию США о признании событий на Украине «геноцидом»
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ
Мир
Пушков обвинил Запад в эскалации украинского кризиса
Армия
В МО сообщили о наступлении морпехов ТОФ на южнодонецком направлении
Армия
Российские ЗРК C-300В и «Бук» уничтожили украинские БПЛА и ракеты
Спорт
Овечкин вышел на второе место по числу матчей в НХЛ среди россиян
Культура
Миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»
Сюжет:

В США выразили беспокойство ростом поддержки РФ в обеих партиях конгресса

The Hill: среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США стремительно увеличивается количество американцев, которые поддерживают решение о сокращении помощи Украине. Как отмечает 5 декабря издание The Hill, такие настроения заметны уже в обеих партиях конгресса.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

Обозреватель издания Дуглас Шоэн обеспокоился ростом пророссийских настроений и подчеркнул, что сторонников этой позиции становится все больше среди обеих партий конгресса США.

Он отметил, что позиция республиканцев в конгрессе, которые повторяют, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, сказывающейся на жизни простых американских семей, — является «реализмом». К тому же, они считают, что США не должны рисковать ядерной войной с Россией ради страны, которая находится в тысячах миль от них.

Однако со временем даже представители левого крыла конгресса, отметил автор, «громко высказались против продолжительной поддержки Украины», написав письмо в администрацию президента США Джо Байдена.

Журналист напомнил, что демократы в письме к американскому лидеру сначала утверждали, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Соединенных Штатов, однако позднее решили отозвать свое обращение.

«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны, и тогда это повысит угрозу прямой войны [России] с США», — заключил Шоэн.

Ранее, 7 декабря, американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны. По мнению эксперта, в перспективе давление общества на Вашингтон будет усиливаться с призывами сократить финансовое влияние в Украину.

Тогда же стало известно, что, согласно опросу The Chicago Council on Global Affairs, число американцев, которые считают, что США должны как можно скорее подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, составило 47%. Количество симпатий к России и Украине было равным, — по 26%.

В октябре член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт заявил, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии президента Байдена. По его мнению, Байден финансирует Украину, но у него нет стратегии по предотвращению конфронтации с Россией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022