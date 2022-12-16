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В США назвали красную черту в финансировании Украины

19fortyfive: США продолжит финансировать Киев, пока у власти будет президент Байден
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Austin Fraley
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США продолжит поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден. Такое мнение 16 декабря высказал обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу.

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По мнению журналиста, об этом свидетельствует недавнее решение Пентагона поставить Киеву системы противоракетной обороны Patriot.

«США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму $68 млрд, а по состоянию на середину ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще $37,7 млрд. В сумме это составляет $105,5 млрд. Общий оборонный бюджет США на 2023 финансовый год должен составить $857,9 млрд военных расходов. Если вы сравните эти две цифры, соотношение составляет около 12% — помощь Украине по сравнению с общими расходами на оборону», — поясняет Атламазоглу.

По мнению автора статьи, если конфликт продолжится, американским расходам на Украине не будет конца. Однако он напомнил, что у приходящих к власти в правительстве республиканцев есть возможность ослабить финансовый поток на Украину. При этом, по словам Атламазоглу, Белый дом не готов к действительно длительному спонсированию режима Зеленского.

«У администрации Байдена, похоже, нет плана на тот случай, когда политическая поддержка непрерывной помощи рухнет. <...> Это может быть красной чертой, которую американцы не желают пересекать», — считает обозреватель.

11 декабря обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс высказал мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для США.

До этого, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву, и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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