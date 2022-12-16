В США назвали красную черту в финансировании Украины

США продолжит поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден. Такое мнение 16 декабря высказал обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу.

По мнению журналиста, об этом свидетельствует недавнее решение Пентагона поставить Киеву системы противоракетной обороны Patriot.

«США направили Украине военную и финансовую помощь на сумму $68 млрд, а по состоянию на середину ноября администрация Байдена запросила у конгресса еще $37,7 млрд. В сумме это составляет $105,5 млрд. Общий оборонный бюджет США на 2023 финансовый год должен составить $857,9 млрд военных расходов. Если вы сравните эти две цифры, соотношение составляет около 12% — помощь Украине по сравнению с общими расходами на оборону», — поясняет Атламазоглу.

По мнению автора статьи, если конфликт продолжится, американским расходам на Украине не будет конца. Однако он напомнил, что у приходящих к власти в правительстве республиканцев есть возможность ослабить финансовый поток на Украину. При этом, по словам Атламазоглу, Белый дом не готов к действительно длительному спонсированию режима Зеленского.

«У администрации Байдена, похоже, нет плана на тот случай, когда политическая поддержка непрерывной помощи рухнет. <...> Это может быть красной чертой, которую американцы не желают пересекать», — считает обозреватель.

11 декабря обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниэл Майклс высказал мнение, что цена военной поддержки Украины в дальнейшем может оказаться слишком высокой для США.

До этого, 5 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. Он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

21 ноября американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на военного чиновника из НАТО, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву, и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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