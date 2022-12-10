Дорого, богато: Пентагон готовится получить крупнейший в истории бюджет

Министерство обороны США готовится стать обладателем рекордного в своей истории бюджета — на 2023 финансовый год Пентагон получит ассигнования на $860 млрд. Значительные части этой суммы, выделение которой уже одобрили конгрессмены, пойдут на создание новых и модификацию существующих вооружений, которые Вашингтону нужны в том числе для стратегического противостояния с двумя глобальными соперниками — Пекином и Москвой. Увеличена и помощь Украине, где Россия продолжает специальную военную операцию. В деталях нового билля о финансировании американского военного ведомства разбирались «Известия».

$858 млрд — именно такую астрономическую сумму американские законодатели решили ассигновать на цели национальной обороны в 2023 финансовом году. Проект соответствующего билля (NDAA), который по сути является базой для принятия бюджета министерства обороны США, был на этой неделе принят в палате представителей Конгресса при двухпартийной поддержке — «за» проголосовали 350 законодателей при 80 «против». Уже на будущей неделе документ, как ожидается, будет рассмотрен сенатом, где эксперты в один голос прочат ему быстрое утверждение — принять закон законодатели наверняка захотят до начала рождественско-новогодних каникул.

Дорого богато Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг для СМИ в Пентагоне Фото: Getty Images/Kevin Dietsch/Staff

После этого документ уйдет на подпись президенту Джо Байдену (кстати, его запрос на финансирование Пентагона был на $45 млрд скромнее). По сравнению с бюджетом прошлого года траты на оборону увеличатся примерно на 10% (впрочем, с поправкой на небывалую инфляцию в Соединенных Штатах реальный рост расходов будет ощутимо меньше — порядка 2–3%).

Документ носит явно компромиссный характер. В частности, Белому дому пришлось пойти на увеличение оборонных трат — хоть на администрацию демократа Байдена и пытались давить, с тем чтобы сумма осталась без существенных изменений по сравнению с бюджетом на текущий год. Тренд на увеличение расходов Пентагона сохранится — как отмечает The New York Times, «с учетом того что в январе будущего года контроль над палатой представителей перейдет к республиканцам, администрация фактически будет вынуждена проводить существенные увеличения военного бюджета, с чем Байден и многие демократы планировали покончить» до изменения баланса политических сил по итогам ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.

Тихоокеанский рубеж

Как отмечает политолог, американист Малек Дудаков, ключевым направлением становится усиление ВМС — в рамках очевидной тихоокеанской гонки вооружений с Китаем. На строительство 11 новых кораблей и подлодок пойдет $33 млрд. Значительные ресурсы предполагается потратить на разработку гиперзвуковых вооружений — для сокращения отставания в этой сфере от России и КНР, уточнил специалист в беседе с «Известиями». Также будет закуплено 55 новых истребителей F-35 и ускорится работа над созданием перспективного стратегического бомбардировщика B-21.

Дорого богато Истребитель F-35 Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

«Китайский» угол прослеживается и еще в одной статье расходов — военная помощь Тайваню: в соответствии с проектом, Тайбэй должен получить $12 млрд в ближайшие несколько лет. При этом на военное сдерживание России в Европе запланировано $6 млрд; из этой суммы $800 млн будет выделено напрямую Украине в контексте продолжения Москвой специальной военной операции. Свыше $2,7 млрд предполагается потратить на поддержку производства боеприпасов для арсеналов США, которые серьезно истощились на фоне поставок Киеву. Впрочем, основная военная помощь Украине будет финансироваться не из бюджета Пентагона, а в рамках отдельных траншей — их предполагается согласовать еще до Нового года, а общая их сумма может составить $38 млрд. Примечательно, что находящимся в оппозиции республиканцам пока так и не удалось добиться хотя бы введения более жестких мер контроля за тем, как и на что именно расходуются те средства, которые Вашингтон передает режиму Зеленского.

Подумаешь, укол!

Каких-то изменений в содержании законопроекта со стороны сената или исполнительной власти ожидать не приходится — в Белом доме заявили, что хоть и не согласны с некоторыми положениями Акта об ассигнованиях на национальную оборону, президент будет рассматривать документ «в его целостности». Главное же недовольство администрации связано, в частности, с инициированным республиканцами и согласованным законодателями от обеих ведущих партий отказом от обязательной вакцинации военнослужащих от COVID-19 — из-за этого правила из рядов ВС США было уволено около 8 тыс. человек. На Капитолийском холме сейчас, похоже, решили, что тотальная вакцинация — дело, конечно, хорошее, но в условиях недобора рекрутов не самое подходящее. По прогнозам, численность американских военнослужащих в будущем году опустится до отметки 452 тыс. человек — и это рекордно низкий уровень с 1940 года.

Дорого богато Солдаты США Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun/Staff

Собственно, на решение «кадрового вопроса» было направлено и проведенное ранее Пентагоном определенное снижение стандартов для приема на военную службу, и заложенное в бюджете на 2023 года повышение суммы денежного довольствия — зарплаты солдат и офицеров вырастут на 4,6% (впрочем, это всё равно пока сильно ниже уровня инфляции). Впрочем, вряд ли все эти меры способны коренным образом изменить ситуацию с подписанием контрактов с новобранцами. «Основная проблема — просто в нехватке желающих: лишь 16% молодежи хотели бы связать себя со службой в армии. При этом среди тех, кто хочет служить, немалая доля тех, кто не годен к службе. Тут остро стоит не вопрос вакцинации, а другие факторы — ожирение, проблемы с психическим здоровьем и наркозависимостью», — поясняет Дудаков.

«Бюджет как символ силы»

Напоминая об отказе от обязательной вакцинации, CNN отмечает, что этот компромисс, на который пришлось пойти администрации США, является «важным показателем той реальности, которая существует за пределами публичного поля». «Демократы пришли к выводу, что включение этого приоритетного для Республиканской партии положения (об окончании обязательной вакцинации) было необходимым для того, чтобы провести этот обязательный законопроект (через конгресс), — подчеркивает телекомпания. — При этом чиновники Белого дома признавали, что их несогласие с «прививочным» пунктом не помешает принятию документа в целом».

В свою очередь, портал либерального толка Slate обращает внимание на то, что в современной традиции, сложившейся на Капитолийском холме, законодатели уже не занимаются детальным разбором тех или иных расходных статей при планировании бюджета Пентагона. «Мир сейчас — это опасное место, а наши основные соперники во главе с Китаем и Россией действуют более агрессивно. Поэтому конгресс просто дает военачальникам всё, чего бы те ни попросили, — утверждает издание. — Бюджет рассматривается как символ нашей силы и решимости — чем он больше, тем, стало быть, мы сильнее и решительнее. Впрочем, принцип забрасывания проблемы деньгами не обязательно приводит к ее решению».

«Не оборона, а бизнес»

В Кремле к проекту оборонного бюджета отнеслись скептически, предупредив, что он несет риски «достаточно серьезных и длительных по своей перспективе последствий по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте».

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— Документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, беспрецедентно конфронтационный характер. Что, конечно, чревато, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время эксперты не считают заложенные на сдерживание России суммы какими-то астрономическими.

— Сформированный бюджет на 2023 год оказался не слишком щедрым в плане выделения больших сумм на противодействие России и помощь Украине. Озвученные цифры оказались очень скудными по сравнению с теми ассигнованиями, которые уже были отправлены Киеву, — считает американист Дмитрий Дробницкий.

По мнению военного эксперта Сергея Денисенцева, выделенная на Россию сумма является не такой большой относительно возможностей Соединенных Штатов.

— Что касается упоминания в документе необходимости добиваться исключения России из G20 и других организаций — это похоже на обычную рекомендацию. Посмотрим, останется ли она в финальном варианте за подписью Байдена, — добавил эксперт.

По его словам, больший ущерб России могут нанести рекомендуемые вторичные санкции и инициативы по снижению зависимости от российских энергоносителей.

— Вообще я бы сказал, что этот проект бюджета скорее антикитайский, чем антироссийский, что подтверждается заявлениями военного руководства США, включая [шефа Пентагона] Ллойда Остина, — заключил Денисенцев.

Дорого богато Министр обороны Китая Лян Гуанле в Пентагоне Фото: Getty Images/ Alex Wong/Staff

Основная часть бюджета после его утверждения пойдет на модернизацию ВС США, указывает Дмитрий Дробницкий.

— Многие вещи в стране, тесно связанные с военным ремеслом, пребывают в состоянии «длительного ремонта». В неудовлетворительном состоянии пребывают стратегическая бомбардировочная авиация и флот. Из 11 существующих авианосцев лишь четыре готовы к выполнению каких-либо задач, — подчеркнул эксперт.

— Есть и статьи расходов на инклюзивность в армии, но про модернизацию никто забывать не собирается. Оружие на новых физических принципах — это важная составляющая военного бюджета Штатов. Модернизация, гиперзвуковое оружие и ядерная триада — основа растрат Пентагона вне зависимости от того, кто находится у власти, — добавил Дробницкий.

Военный обозреватель Александр Жилин также считает, что основная часть денег будет потрачена на дальнейшую разработку и производство принципиально новых вооружений.