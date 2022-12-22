Bloomberg сообщило о резком отказе сената США рассматривать помощь Киеву

Сенат США не стал рассматривать законопроект о выделении помощи Украине на $45 млрд. Об этом 22 декабря сообщило агентство Bloomberg.

«Ожидалось, что сенат проголосует за помощь в рамках общего пакета расходов на сумму $1,7 трлн поздно вечером. Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, расширяющей ограничения на предоставление убежища в эпоху пандемии на южной границе США», — говорится в статье.

Поддержка поправки Ли со стороны некоторых демократов приведет к отказу их однопартийцев от голосования по проекту общего пакета расходов. В таком случае конгрессу США придется принять временный закон о финансировании, а ключевые решения обсуждать уже в следующем году, когда контроль в палате представителей перейдет Республиканской партии.

Ожидается, что в таком случае законопроект может претерпеть изменения и поддержка Украине уменьшится.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл пообещал продолжить работу над тем, чтобы голосование по годовому пакету состоялось на текущей неделе.

Накануне конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

Также 21 декабря лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не поддерживает безотчетное выделение средств Украине.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

21 декабря украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Ранее, 18 декабря, обозреватель газеты Politico выразил мнение, что у Белого дома есть опасения сокращения размеров помощи Украине из-за позиции Республиканской партии в конгрессе. Более того, в администрации Байдена в целом признают неминуемость снижения объемов поддержки Украины.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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