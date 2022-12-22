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Конгрессмен США настоял на отчетности за переданные Киеву средства

Конгрессмен Маккарти намерен настаивать на отчетности за переданные Украине средства
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Лидер Республиканской партии в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского перед американскими законодателями не повлияло на его позицию о недопустимости бездумного и безотчетного выделения Вашингтоном военной помощи Украине.

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Маккарти в целом высоко оценил речь Зеленского, отметив его приверженность свободного мира и стремление продолжать борьбу.

«Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но я никогда не поддерживаю пустой чек (в котором можно указать любую сумму. ― Ред.). Мы хотим быть уверены, что есть ответственность за все потраченные нами деньги», ― приводит слова конгрессмена в среду, 21 декабря, телеканал CNN.

В ходе выступления перед американским конгрессом Зеленский подчеркнул, что деньги, выделяемые США Украине, идут на защиту демократии и глобальной безопасности.

«Ваши деньги ― это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом», ― пояснил украинский лидер.

21 декабря украинский лидер в рамках своего официального визита в США прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых Джо Байден подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне.

Ранее, 18 декабря, обозреватель газеты Politico выразил мнение, что у Белого дома есть опасения сокращения размеров помощи Украине из-за позиции Республиканской партии в конгрессе. Более того, в администрации американского президента Джо Байдена в целом признают неминуемость снижения объемов поддержки Украины.

15 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обе партии США едины в своих намерениях продолжать поддерживать Украину. В частности, отмечалось, что конгрессмены-республиканцы неоднократно заявляли, что невозможно бесконечно помогать Киеву из-за растущей инфляции в США.

8 декабря издание The Hill сообщило, что в США стремительно растет число тех, кто поддерживает идею сократить объем помощи Украине.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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