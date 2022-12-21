Байден на встрече с Зеленским заявил о продолжении военной поддержки Киева

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским 21 декабря заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат наращивать военную поддержку Украины, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Трансляция встречи доступна на сайте телеканала CBS.

«Мы продолжим укреплять возможности Украины для самообороны, в особенности систему противовоздушной обороны», — сказал Байден.

Он отметил, что США вместе с партнерами продолжат создавать «издержки для Кремля», а также поддержат Украину «в стремлении к справедливому миру».

Ранее в этот день Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Белый дом. Байден со своей супругой Джилл лично встретил украинского лидера у входа в здание. Зеленский подчеркнул, что для него большая часть быть принятым в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден пригласил Зеленского приехать в США, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона сотрудничеству с Киевом.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военной помощи США Украине составляет $21,9 млрд.

Также Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд. Объявить о новом пакете военной помощи Украине Байден намерен во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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