Блинкен заявил о продолжении поддержки Киева обеими партиями США

Республиканская и Демократическая партии США едины в намерении продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я услышал сохраняющуюся решительную двухпартийную поддержку усилиям, которые мы предпринимаем, чтобы помочь Украине защитить себя и сохранить давление на Россию для прекращения этого конфликта, а также укрепить наш оборонительный альянс НАТО», — сказал Блинкен во время пресс-конференции, трансляция которой была опубликована в Twitter американского ведомства.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на сумму $275 млн. В числе прочего него вошли средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

30 ноября Блинкен заявил, что поддержка Киева — это единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. По его словам, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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