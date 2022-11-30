Блинкен назвал поддержку Украины единственным путем для приближения мира

Поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Об этом 30 ноября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

«Лучший способ действительно приблизить перспективы настоящей дипломатии — это продолжать нашу поддержку Украины и продолжать склонять ситуацию на поле боя в ее пользу», — сообщил он журналистам.

Кроме того, отметил Блинкен, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией. Если же Москва не завершит спецоперацию, то поддержка Киева станет «единственным путем к справедливому и прочному миру», резюмировал госсекретарь.

Ранее, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по блоку договорились продолжать поддерживать Киев столько, сколько понадобится. По его словам, страны альянса обсуждают возможные поставки Киеву систем Patriot.

В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои ЗРК Patriot. Он отметил, что они необходимы для защиты неба над страной.

24 ноября глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО.

Москва не раз отмечала, что поставляемое Западом оружие становится законной военной целью. Кроме того, накачкой Киева вооружением, НАТО де-факто становится участником конфликта, приближаясь к опасной черте.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года.

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