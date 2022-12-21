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Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом

Байден в Белом доме приветствовал прибывшего с однодневным визитом в США Зеленского
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего официального визита в США прибыл в Белый дом. Об этом 21 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

Президент США Джо Байден со своей супругой Джилл лично встретил украинского лидера у входа в здание. Зеленский подчеркнул, что для него большая часть быть принятым в Белом доме.

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Ранее в этот день Владимир Зеленский прибыл в США около 20:40 мск. Самолет с президентом Украины приземлился на авиабазе Эндрюс недалеко от американской столицы.

Отмечается, что визит Зеленского стал его первой поездкой за пределы Украины с момента начала спецоперации РФ.

Зеленский помимо встречи Байденом также выступит перед американским конгрессом. Предположительно, он поблагодарит законодателей за помощь Украине и обоснует необходимость выделения Киеву дополнительной поддержки.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее 21 декабря отметила, что Байден пригласил Зеленского приехать в США, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона сотрудничеству с Киевом.

Также в этот день стало известно, что Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Согласно ему, Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

Накануне, 20 декабря, несколько американских СМИ написали, что Зеленский 21 декабря прилетит с неанонсированным визитом с США.

Тогда же агентство Associated Press узнало о планах Вашингтона выделить дополнительный пакет военной помощи Украине, в который войдет в том числе и поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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