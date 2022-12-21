Самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился на авиабазе возле Вашингтона. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

«Самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы (США)», — сказал собеседник агентства.

В материале также отмечается, что незадолго до его приезда США объявили о крупнейшей разовой поставке оружия Украине, в который в том числе войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а Конгресс планировал провести голосование по пакету расходов, который включает в себя экстренную помощь Украине на сумму около $45 млрд.

Зеленский прибыл в Вашингтон по личному приглашению американского лидера Джо Байдена. Это его первая поездка в Соединенные Штаты после начала спецоперации РФ.

Как заявила ранее в этот день пресс-секретарь главы Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден пригласил Зеленского посетить американскую столицу, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность США Украине.

По оценке экспертов, Зеленский планирует убедить конгресс и сенат США в том, что Украине необходимо дальнейшее выделение средств и оружия.

Также в среду стало известно, что Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Согласно ему, Вашингтон планирует направить на поддержку Украины до $1 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции (СВО) РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».