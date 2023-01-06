Депутат бундестага ФРГ назвала ошибкой поставки Украине БМП Marder

Правительство Германии лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине своим решением передать Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder. Об этом в пятницу, 6 января, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Приняв решение о поставке танков Marder, «Светофор» (неофициальное прозвище правящей коалиции из трех партий в немецком парламенте, поскольку цвета фракций аналогичны цветам светофора. ― Ред.) продолжает способствовать эскалации самого опасного конфликта со времен Второй мировой войны», ― отметила Вагенкнехт в разговоре с газетой Welt am Sonntag.

Как показал опрос, две трети населения Германии против увеличения поставок оружия Украине. Однако правительство страны действует вопреки воли ее же граждан.

Вагенкнехт подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был использовать объявленное Россией временное прекращение огня на время Рождества в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса как дипломатический шанс. Однако вместо этого, по мнению политика, немецкий лидер лишь сильнее втянул Берлин в украинский конфликт.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал власти Германии передать Киеву все доступные у них виды тяжелых вооружений, в том числе танки и баллистические ракеты. Также дипломат потребовал от Берлина еще немецкие истребители, дроны, военные корабли и подводные лодки.

Также в пятницу представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Днем ранее Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине ЗРК Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены БМП американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Посольство России в Германии осудило Берлин за решение поставить Украине эти комплексы. В дипмиссии подчеркнули, что рассматривают этот шаг как очередную попытку эскалации украинского конфликта.

5 января в кабмине ФРГ заявили, что приняли к сведению поручение президента России Владимира Путина о рождественском прекращении огня. Представитель кабмина поддержал любые действия, которые способствуют сохранению человеческих жизней.

Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии. По его словам, данное предложение является «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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