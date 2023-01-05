Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Россия призвала украинскую сторону также объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в четверг, 5 января.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении на сайте.

Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, в Кремле призвали украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.