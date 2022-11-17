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МИД РФ указал на желание Киева обострять конфликт и уходить от переговоров

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Нечаев: Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Об этом 17 ноября заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство Украины. Ни о каком прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта, агрессивность риторики властей только нарастает», — сообщил он на брифинге.

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Нечаев добавил, что в ходе саммита G20 украинский президент Владимир Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

Дипломат отметил, что заявления США и Европы о необходимости дипломатического решения конфликта игнорируются Киевом, что подтвердил визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев.

Упомянутый Нечаевым визит, совершенный главой ЦРУ на Украину, прошел 15 ноября. Об этом на следующий день сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник. Указывалось, что Бернс рассказал представителям Киева о своей встрече с главой Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре, а также о том, что США предупредили Россию о недопустимости применения ядерного оружия.

Ранее 17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Днем ранее Зеленский заявил, что якобы получал «сигналы» от лидеров зарубежных стран о готовности России к ведению мирных переговоров. Он добавил, что хочет, чтобы переговоры проходили в публичной форме, а не «за кулисами».

Ранее, 15 ноября, Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности страны. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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