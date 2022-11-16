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WP сообщила о встрече директора ЦРУ с Зеленским 15 ноября в Киеве

The Washington Post: глава ЦРУ встретился с Зеленским и подтвердил приверженность США оказанию помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 15 ноября находился в Киеве и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с представителями украинской разведки. Об этом в среду, 16 ноября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

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Как сообщает газета, Бернс рассказал представителям Украины о своей встрече с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, а также о том, что США предупредили РФ о недопустимости применения ядерного оружия.

Бернс подчеркнул приверженность США оказанию поддержки Украины, заявил журналистам один из знакомых с ситуацией источников. Также в издании отметили, что во время ракетных ударов по Киеву глава ЦРУ находился на территории посольства США и ему ничего не угрожало.

15 ноября сообщалось, что Бернс встретился с Нарышкиным, чтобы обсудить вероятные последствия использования ядерного оружия. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Он добавил, что в числе прочего в рамках встречи Бернс поднимал вопросы заключенных американских граждан.

Ранее в этот же день в Белом доме заявили, что встреча директора ЦРУ с Нарышкиным в Анкаре была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили также, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

Встреча Нарышкина и Берна состоялась 14 ноября. Стороны обсуждали в том числе управление рисками.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

13 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией.

До этого, 9 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Ранее ряд СМИ также сообщал, что Вашингтон наталкивает Киев на большую сговорчивость в вопросе начала переговоров. Официально и Украина, и США это отрицают.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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