Зеленский рассказал о получении «сигналов» о готовности РФ к переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал «сигналы» от лидеров зарубежных стран о готовности России к ведению мирных переговоров. Об этом он рассказал во время единого новостного телемарафона в среду, 16 ноября.
Он добавил, что хочет, чтобы переговоры проходили в публичной форме, а не «за кулисами».
«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заявил украинский лидер.
Ранее, 15 ноября, Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.
Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.
2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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