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Сюжет:

Зеленский выступил с видеообращением к саммиту G20

Зеленский в видеообращении к саммиту G20 отверг новые Минские соглашения с РФ
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Фото: REUTERS/Dita Alangkara
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к саммиту G20. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

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По его словам, Минские соглашения невозможны и Украине нужны эффективные гарантии безопасности в рамках «Киевского договора о безопасности». Кроме того, в своем обращении Зеленский потребовал вывести российские войска с территории Украины и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

Также украинский президент призвал лидеров стран G20 согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы и создать «архитектуру безопасности» в рамках соглашения Kyiv security compact («Киевский договор о безопасности»).

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Зеленский принимает в нем участие в онлайн-формате. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уже прибыл к месту проведения саммита.

14 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска.

Ранее, 10 ноября, Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

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