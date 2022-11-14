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В МИД РФ назвали неприемлемым требование вывести войска для переговоров по Украине

Замглавы МИД РФ Александр Грушко: требование Запада вывести войска для начала переговоров по Украине неприемлемо
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Россия не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Нет», — сказал он, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

По его словам, в диалоге нужно учитывать ситуацию «на земле».

«Такие условия неприемлемы. Наш президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — заключил Грушко.

Ранее в этот день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что любые мирные переговоры по ситуации на Украине могут пройти только в том случае, если Россия выведет все войска с ее территории.

12 ноября постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что в США надеются на начало переговоров по Украине в будущем. Однако их условия должны стать прерогативой президента Украины Владимира Зеленского. Одним из таких условий Смит назвала уважение границ Украины. По ее словам, Москва могла бы «закончить конфликт завтра при желании».

10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

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