Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии сочли мирные переговоры по Украине возможными только в случае вывода войск РФ
Мир
В ЕС заявили об отсутствии планов ввода новых санкций против РФ в ближайшее время
Мир
Макрон призвал увеличить усилия для дипломатического решения ситуации на Украине
Мир
Трое граждан России пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
В Кремле заявили о конструктивных переговорах по зерновой сделке с ООН
Мир
Летевший из Польши в Британию самолет сел в ФРГ из-за угрозы взрыва
Мир
Новая Зеландия продлит программу подготовки украинских военных
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Армия
20 человек ранены и трое погибли за двое суток при обстрелах Новой Каховки ВСУ
Мир
По делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек
Армия
После удара ВСУ в Луганске повреждены железнодорожная станция и школа
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Сюжет:

В Финляндии сочли мирные переговоры по Украине возможными только в случае вывода войск РФ

Глава МИД Финляндии: мирные переговоры могут пройти только в случае вывода войск РФ с Украины
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые мирные переговоры по ситуации на Украине могут пройти только в том случае, если Россия выведет все войска с ее территории. Такое мнение выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто перед с встречей глав МИД Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в понедельник, 14 ноября.

Жди двадцать: состоятся ли переговоры РФ и западных стран на G20
И есть ли у участников саммита на Бали шанс обсудить мирное урегулирование на Украине

«Любые переговоры могут проводиться, только если Россия выведет все войска с территории Украины», — заявил Хаависто.

Днем ранее, 13 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией. По данным издания, Киеву указали на необходимость показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

12 ноября глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия высказал мнение, что переговорный процесс между Москвой и Киевом может возобновиться во второй половине 2023 года.

Ранее, 10 ноября, в интервью CNN Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой. Он сказал, что Украина якобы не закрывала дверь для диалога. До этого в начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022