В Финляндии сочли мирные переговоры по Украине возможными только в случае вывода войск РФ

Любые мирные переговоры по ситуации на Украине могут пройти только в том случае, если Россия выведет все войска с ее территории. Такое мнение выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто перед с встречей глав МИД Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в понедельник, 14 ноября.

«Любые переговоры могут проводиться, только если Россия выведет все войска с территории Украины», — заявил Хаависто.

Днем ранее, 13 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией. По данным издания, Киеву указали на необходимость показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

12 ноября глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия высказал мнение, что переговорный процесс между Москвой и Киевом может возобновиться во второй половине 2023 года.

Ранее, 10 ноября, в интервью CNN Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой. Он сказал, что Украина якобы не закрывала дверь для диалога. До этого в начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».