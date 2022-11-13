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Депутат Рады предрек переговоры с Россией во второй половине 2023 года

Депутат Арахамия: переговорный процесс может возобновиться во второй половине 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Переговорный процесс между Москвой и Киевом может возобновиться во второй половине 2023 года. Такое мнение в субботу, 12 ноября, высказал главы фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

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«Честно, я считаю, что это (переговоры — Ред.) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

Арахамия предположил, что в преддверии выборов кандидаты захотят продемонстрировать населению значимые достижения — например, в дипломатической сфере.

Ранее, 10 ноября, в интервью CNN Зеленский сообщил о возможности переговоров. Он сказал, что якобы не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. До этого, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

До этого, 7 ноября, украинский лидер заявил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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