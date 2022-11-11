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Зеленский опроверг нежелание вести диалог с РФ о мире
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Зеленский опроверг нежелание вести диалог с РФ о мире

Президент Украины Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не исключал возможности переговоров с Россией. Свою позицию он обозначил в интервью для CNN в четверг, 10 ноября.

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«Я не закрыл дверь (для переговоров. — Ред.). Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, что действительно стремится к миру», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что Киев сформулировал свои требования для начала диалога, однако Москва не проявила инициативы по их выполнению.

Ранее, 7 ноября, Зеленский сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

В свою очередь, российская сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. 31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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