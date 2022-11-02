Москва ждет от Киева готовности к переговорам с учетом территориальных реалий

Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий. Об этом в среду, 2 ноября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы всегда открыты к любим переговорам, любым контактам. Мы никогда не закрывали дверь. Вы знаете, что наши эксперты поддерживают диалог даже в самых сложных противоречивых ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерения. Но при этом мы опираемся на ситуацию «на земле», на свои цели и задачи, на национальные интересы», — отметила дипломат, комментируя возможности и перспективы переговоров с Украиной.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако, по его словам, киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то что позиция РФ известна.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

24 сентября Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. Затем некоторое время переговоры длились в удаленном формате, пока Киев их не прекратил.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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