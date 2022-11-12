В США выразили надежду на переговоры России и Украины

В США надеются на начало переговоров по Украине в будущем. Однако их условия должны стать прерогативой президента Украины Владимира Зеленского, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в опубликованном в субботу, 12 ноября, интервью газете Corriere della Sera.

«Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент [Джо Байден] только что сказал, что этому конфликту необходимо положить конец, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров», — сказала она.

Одним из таких условий Смит назвала уважение границ Украины. По ее словам, Москва могла бы «закончить конфликт завтра при желании».

Дипломат также указала, что НАТО и США разделяют военную стратегию Украины и находятся на ежедневной связи с военным командованием Украины.

«Мы разделяем военную стратегию, но в итоге они сами должны определять, что делать, с учетом задач на поле боя», — добавила она.

Ранее, 10 ноября, в интервью CNN Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой. Он сказал, что якобы не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. До этого, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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