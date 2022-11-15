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Зеленский предложил обмен пленными по формуле «всех на всех»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Об этом он сообщил во время видеообращения к участникам саммита G20 15 ноября.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников «всех на всех», — заявил президент Украины.

Он обратил внимание на то, что в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ, а также дети, которых Киев именует как «перемещенные лица».

3 ноября в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем оказывается также и необходимая психологическая помощь.

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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