В Минобороны раскрыли подробности возвращения 50 российских военных из плена

После переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом 29 октября сообщили в Минобороны России.

Военнослужащих самолетами ВКС России доставят в Москву для лечения и реабилитации.

17 октября состоялся обмен пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110».

Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться. В Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находящихся в украинском плену с февраля.

Вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий рассказал, что руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» издевалось над пленными, если те пытались жаловаться на условия содержания инспекциям из ООН и Международного комитета Красного Креста.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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