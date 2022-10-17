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Пушилин сообщил о завершении обмена пленными с Украиной

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 17 октября сообщил о завершении обмена пленными с Украиной.

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«Обмен завершен. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек», — написал он в Telegram-канале.

Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 начался ранее в этот день. По словам Пушилина, в Россию возвращаются 80 гражданских моряков. Также свободу получают 30 военнослужащих Донбасса и других регионов РФ.

Также в понедельник сообщалось, что освобожденные из украинского плена военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Всего было возвращено 11 бойцов. Они рассказали, что столкнулись с избиением, пытками, психологическим давлением в военных лагерях для пленных на территории Украины.

Военных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛКРБ), где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР. Советник врио главы региона Анна Сорока добавила, что бойцы нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической реабилитации.

До этого, 14 октября, десять военнослужащих вернулись в ЛНР в результате обмена. Отмечалось, что с ними начали усиленно работать врачи и психологи.

13 октября Минобороны РФ сообщило о том, что с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Отмечалось, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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