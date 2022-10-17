В ДНР сообщили об обмене пленными с Украиной по формуле 110 на 110

Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 проходит в понедельник, 17 октября. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, [Луганской Народной Республики] ЛНР и других регионов РФ», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что освобожденные из украинского плена военнослужащие народной милиции ЛНР вернулись домой. Всего было возвращено 11 бойцов. Они рассказали, что столкнулись с избиением, пытками, психологическим давлением в военных лагерях для пленных на территории Украины.

Военных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛКРБ), где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР. Советник врио главы ЛНР Анна Сорока добавила, что бойцы нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической реабилитации.

До этого, 14 октября, десять военнослужащих вернулись в ЛНР в результате обмена. Отмечалось, что с ними начали усиленно работать врачи и психологи.

13 октября Минобороны РФ сообщило о том, что с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Отмечалось, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. К настоящему времени ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области по итогам референдума воссоединились с РФ.

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