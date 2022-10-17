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В ЛНР сообщили о возвращении 11 военнослужащих из украинского плена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Освобожденные из украинского плена военнослужащие народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) вернулись домой. Всего было возвращено 11 бойцов. Об этом сообщили в народной милиции в понедельник, 17 октября.

«Вернули наших 11 бойцов, наших героев, которые выжили в украинском плену. Пообщались за 16 часов дороги, они рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжелые случаи есть, и психологическое давление», — рассказала журналистам советник врио главы ЛНР Анна Сорока.

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Она уточнила, что военнослужащих доставили в одно из медицинских учреждений республики для оценки их физического и морально-психологического состояния, оказания всей необходимой помощи.

Военных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛКРБ), где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.

Сорока добавила, что бойцы нуждаются не только в медицинской помощи, но и в психологической реабилитации.

До этого, 14 октября, десять военнослужащих вернулись в ЛНР в результате обмена. Отмечалось, что с ними начали усиленно работать врачи и психологи.

13 октября Минобороны РФ сообщило о том, что с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Отмечалось, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. К настоящему времени ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области по итогам референдума воссоединились с РФ.

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